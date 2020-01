Jutra bodo mrzla, čez dan tudi do deset stopinj Celzija

Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Zjutraj bo po nižinah severne in osrednje Slovenije nekaj megle. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 5 do 11 stopinj Celzija.

V sredo bo na Primorskem in Notranjskem ter v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo dokaj sončno. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.