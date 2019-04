Joras ne more do pitne vode, krivi implementacijo arbitražnega sporazuma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joško Joras ima na svojem domu v Sečovljah že dalj časa težave z oskrbo pitne vode. Od piranske občine oz. Rižanskega vodovoda zdaj zahteva uresničitev ustavne pravice do vodooskrbe, za zaplete pa krivi implementacijo arbitražnega sporazuma. Rižanski vodovod sicer nima možnosti izvedbe del za mejnim prehodom, kjer leži Jorasova hiša.

Joras je v nedeljo na Rižanski vodovod naslovil elektronsko pismo s prijavo motnje oskrbe s pitno vodo na svojem domu. V njem je zahteval, da mu skladno s piranskim občinskim odlokom in ustavo nemudoma oskrbijo odjemno mesto preko nove vodovodne cevi na občinskem javnem dobrem, tudi če bi začela veljati odločba arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Pri tem je Joras med drugim priložil soglasje Rižanskega vodovoda iz marca 2017 in pogodbo med Jorasom in Občino Piran o ustanovitvi posebne pravice uporabe javnega dobra iz aprila 2017. Pogodba govori o izgradnji in položitvi vodovodnega priključka, z njo pa se občina zavezuje, da Jorasu omogoči neovirano izvrševanje posebne pravice uporabe javnega dobra.

Joras je Rižanski vodovod že 26. junija 2017 tudi obvestil, da so dela polaganja cevi do njegove nepremičnine končana, in jih prosil za priklop nadomestnega priključka.

Foto: STA

Joras je danes za STA pojasnil, da ima težave z vodooskrbo že približno tri leta, odkar so na območju za njegovo hišo zgradili parkirni prostor, zaradi česar so se domnevno poškodovale vodovodne cevi. V tem času mu v Rižanskem vodovodu niso priskrbeli drugega priklopa, v zadnjih dneh pa se je pokvaril še hidrofor za črpanje vode, tako da so trenutno v gospodinjstvu s petimi osebami, od tega dvema otrokoma, brez vode.

Sam opravil večino dela

Joras, ki se je obrnil tudi na piransko občino, trdi, da je težavo tehnično mogoče enostavno rešiti, saj je sam že opravil večino dela in bi morali zgolj zamenjati priklop. Razlog za neuresničevanje njegove pravice pa vidi v odločbi arbitražnega sodišča iz konca junija 2017. Kot je še poudaril, gre za izsiljevanje oz. "etnično čiščenje slovenskega prostora s strani naše politike".

Na Občini Piran so za STA pojasnili, da Jorasu pitne vode žal ne morejo zagotoviti, saj Rižanski vodovod nima možnosti za izvajanje del na območju za mejnim prehodom med Slovenijo in Hrvaško.