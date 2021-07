Jerala: Smo na prelomni točki #video

Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) so ponovno pozvali prebivalce Slovenije, naj se v čim večjem številu odločijo za cepljenje proti covid-19. Cepljenje je trenutno edino orodje, ki ga imamo na voljo za izhod iz pandemije, brez zadostne precepljenosti pa lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo ponovno širjenje okužb, so poudarili.

S cepljenjem ne zaščitimo le sebe, ampak obvarujemo tudi ranljive družbene skupine, ki se zaradi bolezni ali drugih razlogov ne morejo cepiti, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik SAZU Peter Štih. Ob tem je pozval vse prebivalke in prebivalce Slovenije, "da se čim prej in v čim večjem številu cepijo ter tako zagotovijo varnost sebi in celotni Sloveniji".

Poziv SAZU k cepljenju je pozdravil tudi minister za zdravje Janez Poklukar, ki je ob tem poudaril, da je cepivo edino orodje, ki nam ponuja izhod iz epidemije. "Na vsakem od nas je, da to orodje uporabimo in poskrbimo zase in za družbo. Povsem pademo kot posamezniki, kot družba in kot civilizacija, če danes ne znamo izkoristiti vsega, kar nam daje znanost," je še poudaril Poklukar.

Cepljenje ščiti večino ljudi

Slediti dognanjem znanosti je po njegovem mnenju racionalna odločitev in hkrati tista odločitev, ki jo moramo kot človeštvo sprejeti. Po drugi strani pa človeka ne vodi le racionalnost, temveč tudi skrb in solidarnost do sočloveka, do skupnosti, je še poudaril Poklukar.

Da cepljenje ščiti veliko večino ljudi, ki se cepijo, ob zadostni precepljenosti pa zmanjša možnost za okužbo nezaščitenih, je opozorila tudi Tatjana Avšič Županc z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Jerala: Smo na prelomni točki

Na SAZU so sicer prvič javnost k cepljenju pozvali že januarja, a kot so pojasnili, je ob zadostni količini različnih cepiv in širjenju novih različic virusa ter dejstvu, da se ob ponovnem zviševanju števila okuženih zmanjšuje zanimanje za cepljenje, poziv nujno treba ponoviti.

Kot so še poudarili predstavniki SAZU, se bodo v obsegu cepljenja pokazale razlike med bolj in manj uspešnimi družbami, med tistimi z visoko precepljenostjo, ki bodo letošnjo jesen in zimo lahko živele in delovale bolj sproščeno, in tistimi, kjer bo delež precepljenih nizek in bodo zato v večji meri ponovno izkusile težke posledice pandemije.

Ob tem je izredni član SAZU Roman Jerala, ki je vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, še poudaril, da je Slovenija trenutno na prelomni točki. Na voljo imamo dovolj cepiva, delta različica koronavirusa, za katero lahko pričakujemo, da bo v prihodnjih mesecih prevladala, pa se hitro širi. Zato je nujno, da se v prihodnjih dveh oz. treh mesecih cepi čim več ljudi, je še dejal Jerala.