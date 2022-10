Jelka Godec zapustila sejo: Z levim fašizmom ne bom sodelovala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jelka Godec je koaliciji očitala kršenje poslovnika in ustave, kar je po njenem postalo stalna praksa v tem mandatu. V SDS vztrajajo, da jim pripada šest predsedniških mest, saj je treba mesta razdeliti proporcionalno, glede na velikost poslanskih skupin.

Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo lahko začela delo, saj je kolegij predsednice DZ danes potrdil nov razrez mest, ki pripadajo posameznim poslanskim skupinam v njej. Mesta, ki sicer pripadajo poslanski skupini SDS, a ta svojih članov v Knovs zaradi nestrinjanja z razdelitvijo mest ni predlagala, bodo vsaj začasno prevzeli poslanci NSi. Poslanka SDS Jelka Godec je sejo zapustila, saj, kot je dejala, "s tem levim fašizmom ne bom sodelovala". Na Twitterju je sporočila, da je to naredila zato, ker ne želi sodelovati pri potrjevanju komisije, saj državni zbor sprejema sklep s katerim krši poslovnik DZ.

Kolegij je namreč sprejel sklep o določitvi števila mest v delovnih telesih in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo predsedniška in podpredsedniška mesta. Ta se nanaša na zapolnitev mest v Knovsu, v katerega SDS ob začetku mandata aktualnega sklica DZ ni imenovala svojih članov in predlagala kandidatov za vodenje komisije.

Niso se namreč strinjali s sprejetim razrezom mest v delovnih telesih, po katerem je mesto predsednika komisije za nadzor javnih financ pripadlo NSi, in ne njim. Prepričani so, da jim glede na velikost poslanske skupine pripada šest, in ne pet predsedniških mest.

Mesta SDS začasno prevzema NSi

Ker so v poslanski skupini pri tej odločitvi vztrajali, komisija v tem mandatu sploh še ni bila ustanovljena. Da bi Knovs postal operativen, pa so se vodje poslanskih skupin na delovnem posvetu pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič v sredo dogovorili, da mesta SDS začasno prevzamejo poslanci NSi. V skladu s poslovnikom mora namreč v nadzornih komisijah imeti večino opozicija, prav tako ji pripada njihovo vodenje.

Takšen sklep je kolegij danes tudi potrdil, kar pomeni, da bo komisija lahko pričela delo. Kolegij je število mest v Knovsu zmanjšal z devet na sedem, pri čemer bodo poslanci NSi zasedli štiri mesta, tudi predsedniško in podpredsedniško. Koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica pa bodo imele v komisiji vsaka po enega člana.

V SDS jim očitajo kršenje poslovnika

Sklep je kolegij danes potrdil z glasovi koalicije, v SDS pa so zaradi takšnega dogovora ostro protestirali. Vodja poslanske skupine Jelka Godec je koaliciji očitala kršenje poslovnika in ustave, kar da je postalo stalna praksa v tem mandatu. V SDS vztrajajo, da jim pripada šest predsedniških mest, saj je treba mesta razdeliti proporcionalno, glede na velikost poslanskih skupin.

Prav tako je z danes sprejetim razrezom po njenih besedah kršena določba poslovnika, da vsaki poslanski poslanski skupini v vsakem delovnem telesu pripada vsaj eno mesto. Koaliciji je Godec tudi očitala, da odloča o mestih, ki jih mora zasesti opozicija. Vodja poslanske skupine zaradi tega pri glasovanju ni sodelovala, pač pa protestno zapustila sejo kolegija.

Sajovic: Za nas so vse stranke enakovredne"

"Za nas v koaliciji so vse stranke enakovredne," pa je dejal vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. Po njegovih besedah ne gre za to, da v koaliciji SDS ne bi želeli dati mest, ki jim pripadajo, pač pa jih sami nočejo vzeti. Poleg tega Knovs ni "ena komisija kar tako", saj je pomembna za varnost države na enih ključnih področij. Sajovic je SDS očital, da jim gre le za "boj za stolček" ter politizacijo in destrukcijo.

Tudi predsednica DZ je izpostavila, da je javni interes, da se vzpostavi parlamentarni nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami, "absolutno nad domnevnimi kršitvami poslovnika, ki jih izpostavlja poslanska skupina SDS".

Poslanka Levice Nataša Sukič je dodala, da SDS "s tem izsiljevanjem" blokira delovanje nadvse pomembne komisije, ta blokada pa je povzročila nezakonito stanje. "Če bi bil SDS vsaj količkaj državotvoren, si tega enostavno ne bi smel privoščiti," je opozorila in pohvalila poslance NSi za konstruktivnost in državotvornost.

Po besedah vodje poslanske skupine NSi Jožefa Horvata pa je sklep, ki so ga predlagali v koaliciji, edini logičen, če želi DZ izvajati nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami. NSi je, kot je zatrdil, odgovorna in je pripravljena sodelovati v Knovsu, čeprav to za njene poslance predstavlja izjemno breme. "Ko pa si bo SDS premislila, jim bomo v istem trenutku odstopili mesta, ki pripadajo njim," je še zagotovil Horvat.