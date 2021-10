Tonin: Tožbo ocenjujem za smešno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji direktor Sove in vojaške obveščevalno-varnostne službe Damir Črnčec zaradi razžalitve toži obrambnega ministra Mateja Tonina. Tonin je oktobra lani za časnik Večer izrekel, da je Črnčec še kot svetovalec za nacionalno varnost v kabinetu Marjana Šarca izrabljal represivne aparate.

"Tožbo ocenjujem za smešno, saj veste. Šlo je za z njegove strani evidentno zlorabo represivnih organov države za boj proti takratni opoziciji. Mislim, v zahodnih družbah je nepredstavljivo, da se zoper parlamentarne nadzornike uporablja lažne kazenske ovadbe," je komentiral obrambni minister in nekdanji predsednik KNOVS.

Črnec je prepričan, da so mu izrečene besede povzročile veliko škode, ne le osebno, temveč tudi poklicno. Od Tonina je zahteval preklic obtožb in opravičilo. Ker tega ni dočakal, je proti obrambnemu ministru vložil tožbo, s katero terja preklic izjav in sedem tisoč evrov odškodnine.