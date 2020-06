Jelinčič se je zaradi vojaških oblačil znašel v težavah

Poslanec in predsednik SNS Zmago Jelinčič je 28. januarja na sejo državnega zbora, na kateri so razpravljali zpravljal o predlogu dopolnitev zakona o nadzoru državne meje in predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerima je želela prejšnja vlada onemogočati delovanje t. i. vard, prišel v vojaških oblačilih in požel številne poglede ostalih poslancev. Že takrat je namignil, da ga bo notranji minister, takrat je na ministrskem stolčku sedel še Boštjan Poklukar, dal aretirati.

"In to bo zdaj prepovedano in ni rečeno, da me minister za notranje zadeve ne bo dal aretirati, ker bom šel ven v uniformi, ki spominja na vojsko, ki lahko neti sovraštvo, ki lahko dela zgago v državi in tako naprej," je ob tem januarja dejal Jelinčič.

Na seji z vetrovko s prepovznavnim znakom Slovenske vojske

Zmago Jelinčič inšektoratu predlaga, da ustavi postopek. Foto: STA Inšpektorat za obrambo je proti Jelinčiču zaradi nošenja vojaških oblačil sprožil postopek o prekršku, v katerem mu očitajo kršenje 41. člena Zakona o obrambi. V njem je v četrtem odstavku zapisano, da "nihče ne sme reproducirati ali uporabljati oznake pripadnosti in drugih oznak, ki se uporabljajo v Slovenski vojski."

Kot so zapisali na Inšpektoratu za obrambo, je Jelinčič na seji od 9.59 do 10.38 pri svojem nastopu nosil vetrovko z znakom okrogle oblike, ki se zgoraj končuje kot stiliziran obris triglava, v notranjem polju od zgoraj navzdol so barve državen zastave bela, modra in rdeča, za poljem sta dva prekrižana meča, ki sta vidna samo delno, spodaj ročnika in zgoraj konici mečev.

"Navedeni znak je stalni razpoznavni znak pripadnikov Slovenje vojske," so zapisali na inšpektoratu.

Jelinčič: Gre jasno za svobodo izražanja

Jelinčič je v odgovoru inšpektoratu zapisal, da je šlo v njegovem primeru za svobodo izražanja. "Moja nošnja vetrovke z oznako, ki jo uporablja slovenska vojska, v parlamentu je moje simbolno politično izražanje," med drugim v svojem odgovoru zapisal Jelinčič. Celoten odgovor si lahko preberete tukaj.

Jelinčič ob tem inšpektoratu predlaga, da postopek proti njemu ustavi.

"Namen določb Kazenskega zakonika in Zakona o obrambi je preprečevanje zavajanja. Od tistih, ki so videli poslanca za govorniškim odrom Državnega zbora v uniformi, nihče ni bil zaveden, da bi šlo za predstavnika vojske, ki govori v imenu vojske. Zato legitimnega cilja za kaznovanje ni, s tem pa pregon ne vzdrži testa sorazmernosti," meni pravnik Jurij Toplak. Foto: STA

Poslanec in prvak SNS je odgovoru inšpektoratu dodal še mnenje pravnika Jurija Toplaka, ki je zapisal, da gre v primeru Jelinčiča za "ravnaje, zaščiteno s svobodo izražanja, ki jo zagotavlja 39. člen Ustave RS. Poslanec v parlamentu lahko uporablja uniformo z namenom izražanja sporočila ali idej."

"Poslanci v parlamentu, podobno kot igralci v gledališču, spadajo med tiste, ki lahko nosijo uradno vojaško uniformo ob posredovanju sporočila," je še zapisal Toplak.

Jelinčič je ob tem dodal, da uniformo, ki jo je nosil, ni več v uporabi v slovenski vojski od novembra 2019.