Je to največji cenzorski škandal v zgodovini Slovenije? #video

Zakaj je ameriški spletni velikan Facebook blokiral vsebino slovenskega katoliškega tednika Družina? "Take cenzure ni v zgodovini Slovenije," danes pravi urednik. Je v ozadju sporni članek o pravici do splava? Po treh dneh še vedno nimajo odgovora od Facebooka, zato ne vedo, ali je o blokadi odločil zapleten programski jezik ali je šlo za posredovanje človeka, torej za prijavo sovražnega govora. V uredništvu pravijo, da se ne bodo pustili utišati.

Da so njihove vsebine izginile ali ostale v precej osiromašeni podobi, so zaznali v torek zjutraj, blokada pa se je konkretno dotaknila tudi vseh uporabnikov Facebooka, ki so v preteklosti ali bi v prihodnosti želeli deliti članek na svojem profilu. Kot je za oddajo Planet 18 pojasnil Boštjan Debevec, odgovorni urednik katoliškega tednika Družina, je šlo za blokado brez opozorila.

Uradnega razloga, zakaj je prišlo do blokade, nimajo

Odgovora od Facebooka še niso prejeli, zato tudi uradnega razloga, zakaj je prišlo do blokade, nimajo. Bi se pa lahko ta domnevno skrival v članku, ki predstavlja alternative splavu, od psihološkega svetovanja in terapij do finančne pomoči, v članku pa Katarina Nzobandora iz Zavoda Živim med drugim pravi takole:

"Mnogi pari, ki se poslužujejo te možnosti, torej umetne oploditve, se zavedajo, da s tem tvegajo smrt nekaterih otrok, ki v laboratoriju ne bodo preživeli in bodo zavrženi, saj niso dovolj kvalitetni. Drugi umrejo ob redukciji pri vstavitvi v maternico. Nekatere otroke celo zamrznejo, da bi jih morda vstavili v mamo čez nekaj let. Te po desetih letih zavržejo."

"Pri teh stvareh se nikomur ne jemlje nobene pravice"

"Mi jasno podpiramo stališče v Družini, da je človeško življenje sveto od njegovih začetkov do naravne smrti," pove Debevec. V Zavodu Živim so mnenja, da živimo v zelo zahtevnem obdobju na splošno, v takem času smo ljudje bolj napeti, posledično pa se lahko v trenutkih, ko imamo občutek, da nam želi nekdo neko pravico vzeti, bolj ostro odzovemo.

"V resnici se pri vsem tem nikomur ne jemlje nobene pravice. Tukaj gre za življenje otroka, za spoštovanje vseh ljudi, ne glede na to, kje se nahajajo, ne glede na to, kako veliki so, ne glede na to, v kakšnem stanju so. Naše sporočilo je torej spoštovanje vseh ljudi," ob tem dodaja Nzobandora.

Da bi lahko za blokado njihovih vsebin stala Fakulteta za družbene vede, ki vodi projekt Spletno oko, točko za prijavo sovražnega govora na spletu v Sloveniji, sta na družbenem omrežju Twitter opozarjala med drugim Aleš Primc in Janez Janša, a so na fakulteti očitke zavrnili in dodali, da lahko prijavo poda katerikoli uporabnik omrežja.

Upajo, da je prišlo do tehnične napake

"Prav bi bilo, da politika na takih incidentih ne bi nabirala nekih političnih točk, ampak da bi se kot politična struktura, kot državljanke in državljani skupaj zavzeli za to, da bi se algoritmično urejanje vsebin dogajalo transparentno," poudarja Domen Savič iz Zavoda Državljan D.

Ta primer je idealna priložnost, da se začnemo resneje pogovarjati o avtonomnih algoritmih, ki sprejemajo odločitve namesto nas, ob tem opozarjajo v Zavodu Državljan D. "Za temi algoritmi navadno ni ljudi, ampak so stroji in je potem treba skozi nek pritožbeni postopek doseči ali pa priti do človeške osebe, ki potem presodi, ali je bil umik vsebin upravičen ali ne," še izpostavlja Savič.

V uredništvu Družine ob tem dodajajo, da je temelj vsake družbe spoštovanje različnih mnenj, na Slovenski škofovski konferenci pa upajo, da je lahko prišlo le do tehnične napake, ter poudarjajo, da sovražni govor ni primeren in nikoli ne bo. "Torej Cerkev ima vedno svoja stališča in jih zagovarja oziroma posreduje. Gotovo pa marsikoga to moti in lahko v tem prepozna neko sovražnost, vendar pa sem prepričan, da nikoli ne gre za predstavitev na nek sovražen način, ampak da je treba malo podrobneje prebrati ali pa se postaviti v drugo kožo in pogledati drugo mnenje," izpostavlja Tadej Jakopič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference.

V četrtek so se na Družini posameznikom in skupnosti zahvalili za množično podporo, ki je prispevala k sprostitvi blokade, a kot je še v današnjem popoldnevu opozorila njihova bralka, določena cenzura ostaja.