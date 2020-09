Je pred vami življenjska prelomnica? Brez panike.

Prvi koraki v samostojnost niso preprosti in neodvisnosti od staršev ni mogoče doseči brez truda. Najprej potrebujete delo, potem dovolj časa in denarja, da lahko pridete do svojega ali najetega doma, kjer lahko zaživite svobodno in samostojno.

Prav finančna neodvisnost in s tem zmožnost plačevanja stanovanjskih obveznosti in zdravstvenega zavarovanja sta dve področji, ki vam resnično dodelita status samostojne odrasle osebe.

Prehod v odraslost po slovensko Po zadnjih statističnih podatkih je leta 2018 vsak drugi 29-letnik še vedno živel v svoji primarni družini, leta 1991 je bilo takih samo 20 odstotkov. V Sloveniji se mladi od staršev odselijo, ko so v povprečju stari 28,2 leta, kar je precej pozno, a je povezano s pomanjkanjem stanovanjskih možnosti in dobrih kariernih priložnosti, saj pri nas mladi do stabilne oblike zaposlitve pridejo šele v pozni mladosti. Zaposlenost med mladimi je pri nas namreč samo 47-odstotna, kar pomeni, da so večinoma odvisni od svojih staršev in je prehod v odraslost še toliko težja.

Kako poleteti iz udobnega gnezda?

Prevzemite opravila

Ko se pred vami vedno bolj jasno napoveduje življenjska prelomnica, kar osamosvajanje od staršev nedvomno je, morate vedeti, da se začenja maratonski tek, ne šprint. Če še niste, je zdaj zadnji čas, da usvojite razne gospodinjske veščine, kot sta pranje perila in priprava hrane. Poskusite prevzeti nekaj teh domačih opravil povsem nase, da bo prehod malce lažji.

Predlagamo naslednji eksperiment Naslednjič, ko bo šlo kaj narobe, recimo da se vam bo pokvaril avto ali pa ne boste našli svoje kartice, poskusite rešiti položaj, ne da bi poklicali starše. Čeprav starši vedno najdejo način, da se tudi najtežje razmere zdijo lažje obvladljive, mora vsak v življenju doseči točko, ko starši niso več prva oseba, ki jo pokličete ali celo sploh pokličete. Ob spoznanju, da se lahko izvlečete iz zoprnega položaja, se boste zagotovo počutili bolj neodvisne.

Bi poskusili za odtenek bolj varčno?

Prevzemite krmilo in začnite nadzirati vse svoje izdatke.

Najpomembnejše je spoznati, da varčnost ne pomeni, da morate živeti v pomanjkanju, ampak preprosto pomeni, da boste vedno pozorni, da boste dobro unovčili vsak evro. Seveda zaradi tega ne smete opustiti svojih hobijev ali se prenehati družiti z ljudmi, ki jih imate radi. Postavite si prioritete in druženje vsekakor ne sme izpasti s seznama.

Sledite svojemu proračunu

Preverite svoje izdatke in jih razdelite na nujne in nenujne stroške. Vse to uskladite s prihodki in ustvarite proračun, ki ga upoštevajte za vsako ceno.

Najpogostejša strategija varčevanja je, da za vsakdanje nakupe izbirate trgovske blagovne znamke, da se v trgovino vedno odpravite z nakupovalnim listkom, da ne trošite električne energije po nepotrebnem in da si izberete najugodnejši paket za telefon in internet. S prihranki poskušajte preživeti brez finančne pomoči staršev. Varčevalne taktike naj postanejo vaše vseživljenjske navade, prihranki pa naj služijo zmanjševanju morebitnega dolga do staršev.

Vključite svoje zaveznike

Pot do popolne svobode je lahko razburljiva in napeta, a bo mirnejša, če se boste s starši odkrito pogovorili in jih vključili v svoj proces osamosvajanja.

Naj starši postanejo vaši zavezniki na tem novem potovanju. Starši si za svoje otroke želijo, da bi zaživeli neodvisno, in so vam pri tem pripravljeni pomagati. Prevelika odvisnost od staršev se praviloma pojavi, ker so vas želeli zaščititi pred neprijetnimi zadevami v življenju. Znak zrelosti je, da pokažete, da si želite življenjske obveznosti prevzeti nase, česar se starši lahko samo razveselijo.

Starši pa so zelo različni – nekateri se svojih potomcev oklepajo na vse pretege, drugi jih dobesedno porinejo skozi vrata v svet. Nekateri so pripravljeni pomagati na vse načine, nekateri hitro dvignejo roke od vašega projekta ali pa jih lahko celo njihovi lastni občutki skrbijo bolj kot vaši. Spoštujte njihove občutke in zaupajte svojim ter se odločite po svoje. Vaš cilj je neodvisnost.

Zavladajte svojim čustvom

Vaši starši so najbrž znali ponuditi pomirjajoče besede, moder nasvet in življenjske modrosti. Naučite se sami pomiriti, ko gre kaj narobe. Tako vam ne bo treba poklicati mame vsakokrat, ko boste začutili, da se vas loteva panika. Ni panike! Ne kličite mame, vzemite si čas in ugotovite, kaj je treba narediti. Bolj odraslo od tega ne gre.