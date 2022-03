Je podpora Ukrajini politična zloraba? #video

Janša je odgovoril naslednje: "To je bil shod v podporo Ukrajini. Vprašanje vaših kolegov iz Radia Maribor je zloraba podpore Ukrajini v politične namene."

Na RTV Slovenija smo naslovili vprašanje, v čem pri sredinem shodu v podporo Ukrajini vidijo politično zlorabo. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Spomnimo

Po torkovem opozicijskem shodu za mir in podporo Ukrajini na Trgu republike, je v sredo na Kongresnem trgu potekal shod za podporo Ukrajini. Zbrane so poleg predsednika vlade Janeza Janše, nagovorili obrambni minister Matej Tonin, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Med govorniki sta bila tudi ukrajinski veleposlanik v Ljubljani Mihajlo F. Brodovič in predsednik društva Ljubljana-Kyiv Jevgenij Gorešnik.