Je podjetje SIDG še en bankomat stricev iz ozadja? #video

Za ustanovitev je največ naporov vložil nekdanji kmetijski minister, zdaj šef parlamenta Dejan Židan. Vse zato, da bi novo podjetje s sedežem v Kočevju prevzelo posle starih gozdnih gospodarstev, ki so se jim iztekle koncesijske pogodbe.

Kot pojasnjuje ekonomist Mitja Kovač je bilo političnim lobijem omogočeno, da so si prilastili premoženje tako, da so na položaje nastavljali svoje ljudi in črpali določene rente.

V preteklosti je takrat minister Židan torej resno mislil, ko je izjavil, da ne želijo imeti slovenskih posebnosti od katerih imajo koristi posamezniki, država ne.

Drag vozni park

Vse kaže, da imajo koristi tudi posamezniki. Pa ne nekdanji koncesionarji, ki so jim le te vzeli, pač pa tam parkiran politični kader levice, predvsem Desusa. Zlatko Ficko, direktor podjetja, ki med drugim prejema osem tisoč evrov bruto plače mesečno vozi audija, za katerega naj bi SIDG letno plačevala več kot 14 tisoč evrov.

Njegov glavni finančnik v podjetju Dejan Kaiserberger avtomobil Volkwagen Tiguan domnevno za dobrih 13 tisočakov letno. Terenci torej za vožnjo po gozdovih. Le da v njih ni opreme, kot je zložena pred terensko vozilo gozdarja.

Damjan Južnič iz SIDG je izrazil željo, da bi do leta 2021 letno proizvodnjo povečali na 20 odstotkov celotne proizvodnje in dejal, da bodo do tega leta opravili še nekaj nakupov.