Javnim uslužbencem izplačan regres v višini minimalne plače

Zaposleni v javnem sektorju so ob izplačilu plače za maj dobili izplačan tudi letošnji regres za letni dopust. Ta znaša 1.203,36 evra. Sindikati so sicer predlagali višji regres za tiste v nižjih plačnih razredih, čemur vladna stran ni bila naklonjena. Je pa dopustila možnost pogovorov jeseni v primeru vnovične draginjske krize.

Kot so določili z dogovorom leta 2021, se plače v javnem sektorju izplačajo najpozneje deseti dan v mesecu. Izjema so proračunski uporabniki, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo sistem MFeRAC, kjer plače dobijo najpozneje deseti delovni dan v mesecu.

Tako je del javnih uslužbencev majske plače dobil izplačane danes, hkrati z njimi pa tudi regres. V skladu z zakonom o delovnih razmerjih, po katerem je delodajalec dolžan delavcu s pravico do letnega dopusta izplačati regres najmanj v višini minimalne plače, ta za letos znaša 1203,36 evra, torej toliko kot minimalna plača.

Sindikati predlagali višji regres za slabše plačane

Sindikati in vlada so v preteklih letih sicer sklenili tudi drugačne dogovore. In tudi letos so sindikati vladi posredovali predlog za določitev višjega regresa za tiste do 50. plačnega razreda. A vladna stran zaenkrat ni pristopila k pogajanjem o tem vprašanju.

Po sindikalnem predlogu bi sicer javni uslužbenci, uvrščeni do vključno 26. plačnega razreda, prejeli regres v višini 1.503,36 evra. Regres za uslužbence od 27. do vključno 35. plačnega razreda bi znašal 1.453,36 evra, od 36. do vključno 40. razreda 1.403,36 evra in od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.303,36 evra. Za tiste, ki so uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, pa so sindikati predlagali regres v višini 1.203,36 evra.

Denarja za dvig v proračunu ni

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je pojasnila, da sredstva za dvig v proračunu niso zagotovljena. Izpostavila je tudi, da se sprašuje, ali je dvig regresa sploh upravičen. "Mi moramo skrbeti za javnofinančno vzdržnost. Če bi se začeli pogovarjati o dvigu regresa, bi pričakovali od sindikatov, da povedo, čemu se potem odpovejo," je med drugim dejala.

Generalni direktor direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar pa je po ponedeljkovih pogajanjih dejal, da vladna stran ni nikoli rekla, da se o tem sploh ni pripravljena pogovarjati. Pri tem je izpostavil, da je bil tudi v lanskem letu regres izplačan v dveh delih, najprej v višini minimalne plače, nato pa je bil v skladu z dogovorom s sindikati še poračun do višjega regresa. Po njegovih besedah niso izključili pogovorov o tem tudi v letošnjem letu, če bi se proti koncu leta znova pojavila draginjska kriza. Vsaj zaenkrat pa ocenjujejo, da za to ni potrebe.

Ob tem je Pogačar spomnil tudi na uskladitev plač v javnem sektorju, najprej oktobra lani, nato še aprila letos, tako da po njegovih besedah "ne moremo govoriti, da ta vlada ne sliši problematike najnižje plačanih v javnem sektorju".