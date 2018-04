Januarska eksplozija na Mlaki posledica uhajanja plina

Gorenjski kriminalisti so končali preiskavo eksplozije v hiši na Mlaki pri Kranju, v kateri se je konec januarja poškodovala ena oseba, nastala pa je velika gmotna škoda. Potrdili so, da je bil razlog za eksplozijo uhajanje plina zaradi neustreznega tesnjenja med plinsko jeklenko in štedilnikom.

Tesnjenje je najverjetneje popustilo zaradi neustrezne menjave plinske jeklenke. Zaradi povzročitve splošne nevarnosti bodo kriminalisti kazensko ovadili eno osebo, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj in pojasnili, da če je kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti storjeno iz malomarnosti, se storilca kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti gre, če kdo s požarom, povodnjo, eksplozijo, strupom, strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom oziroma opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti.

Foto: Policijska uprava Kranj Eksplozija, ki je na Mlaki pri Kranju odjeknila 30. januarja zjutraj, je povzročila veliko škode. Stanovanjska hiša se je delno porušila in pod seboj pokopala starejšo žensko, ki so jo iz ruševin rešili gasilci, nato pa so jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. V hiši je bila tedaj le ona, njena hči je zjutraj že odšla v službo. Eksplozija je poškodovala tudi tri stanovanjske hiše v bližini.

Družini so na pomoč priskočili Mestna občina Kranj, ki ji je ponudila občinsko stanovanje, ter sosedje. Območno združenje Rdečega križa Slovenije pa se je lotilo humanitarne akcije, v kateri so zbrali več kot 24.200 evrov, ki jih bodo namenili adaptaciji poškodovane hiše.

Foto: Policijska uprava Kranj