Janša: Zaščita presstitucije je pač prioriteta celjskega sodišča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvak SDS Janez Janša se je na Twitterju obregnil ob delo novinarjev in celjskega sodišča.

Prvak SDS Janez Janša se je na Twitterju obregnil ob delo novinarjev in celjskega sodišča. Foto: STA

Zaščita presstitucije iz vaše hiše je bila pač prioriteta celjskega sodišča. https://t.co/7Fe0Y6muts — Janez Janša (@JJansaSDS) 14 December 2018

Prvak SDS Janez Janša je bil na celjskem sodišču prejšnji mesec zaradi razžalitve novinark javne televizije Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni. Predsednik SDS je namreč marca 2016 na Twitterju zapisal: "Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30€, drugo za 35€. #ZvodnikMilan."

Janša: Zaščita presstitucije iz vaše hiše je bila pač prioriteta celjskega sodišča

V novi objavi na Twitterju se je Janša prejšnji teden obregnil ob vprašanje novinarjev javne televizije, zakaj je postopek v zadevi Teš 6 obtičal na celjskem okrožnem sodišču. "Zaščita presstitucije iz vaše hiše je bila pač prioriteta celjskega sodišča," je zapisal Janša.

U mater!!!! A je to kršenje pogojne?



Plis, naj mi kdo reče, da JE! pic.twitter.com/o530F3MMn7 — Kilgore Trout (@KilgoreSH5) 17 December 2018

Ob tej objavi prvaka SDS so se uporabniki Twitterja spraševali, ali Janša s tem krši pogojno zaporno kazen. Spomnimo, da sodba v prej omenjeni zadevi še ni pravnomočna in da je Janšev zagovornik Franci Matoz napovedal pritožbo na drugostopenjsko sodišče.