Janša z Georgievo in Cormannom o gospodarskih posledicah pandemije

Kot je razvidno iz objav na spletni strani vlade, je slovenski premier s sogovornikoma premleval vplive pandemije na svetovno gospodarstvo in načrte za okrevanje gospodarstva, z Mathiasom Cormannom pa je na delovnem kosilu načel tudi druge izzive, s katerimi se trenutno soočajo države članice OECD.

Kristalina Georgieva je bila danes na Brdu pri Kranju povabljena na razpravo o možnostih usmerjanja posebnih pravic črpanja IMF ranljivim državam, Cormann pa bo v soboto sodeloval v pogovoru o posodabljanju globalnega sistema obdavčevanja podjetij v digitalni dobi.

Opozorila, da nevarnosti še ni konec

Pogovori finančnih ministrov EU na Brdu sicer danes potekajo v znamenju optimizma glede zdravstvenih in gospodarskih razmer v območju evra in EU, ki so znatno boljše, kot se je pri spoprijemanju s pandemijo covid-19 pričakovalo pred meseci. A obenem je slišati opozorila, da nevarnosti še ni konec in da je izzivov še veliko.

Neformalno zasedanje finančnih ministrov kot predsedujoči tej sestavi Sveta EU vodi slovenski finančni minister Andrej Šircelj. Kot običajno se je dopoldne najprej odvil sestanek finančnih ministrov članic v območju evra, ki so govorili o gospodarskih razmerah in konvergenci, solventnosti podjetij in projektu digitalnega evra.