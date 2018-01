Janša: Slovenska politika glede arbitraže enotna

"Če kaj, mislim, da nam je uspelo poenotiti vladno politiko glede tega vprašanja," je dejal Janša in tako potrdil enotnost slovenske politike glede izvrševanja arbitražne razsodbe. "Ostaja tudi enotnost z začetka, da je ta arbitražni sporazum dejstvo, mimo katerega ne moremo," je potrdil. "So pa seveda razlike v oceni, koliko je to za Slovenijo dobro ali ne," je hkrati dodal.

O seji je Janša povedal, da so poslanci slišali "nekaj koristnih informacij iz raznih pogovorov, ki omogočajo nekoliko boljši pregled nad situacijo". "Ključno je to, da se ne vzbuja prevelikih pričakovanj. Drugič, da je Slovenija dosledna in da vlada govori z enakim jezikom, da se tu ne zaletavamo z raznimi blokadami. In da znamo našim sogovornikom stvari tudi pojasniti in da se nekaj naučimo tudi iz preteklih izkušenj," je povzel.

Cerar zadovoljen

Enotnost slovenske politike je v izjavi novinarjem po koncu seje OZP potrdil tudi premier Miro Cerar. Odbor je potrdil, da gre vlada v pravi smeri v svojih aktivnostih za izvrševanje arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško, je po štiriurni seji odbora, ki je potekala za zaprtimi vrati, povedal Cerar. Razpravo na seji OZP je označil za zelo konstruktivno.

Izrazil je tudi zadovoljstvo, da je hrvaški premier Andrej Plenković napovedal odhod v Bruselj in srečanje s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. "To vidim kot zelo pomembno dejanje, kajti najprej je zelo pomembno, da komisija skuša nagovoriti Plenkovića, torej Hrvaško, s svojim stališčem, ki je identično slovenskemu, da je treba odločbo implementirati. Potem pa se bom tudi sam, če bo to treba, vključil v take pogovore," je dejal Cerar. "Bistveno pa je, da Slovenija povsem mirno, odgovorno in dosledno izvaja arbitražno odločbo," je še dodal premier.

Enako se je na hitro odzval tudi zunanji minister Karl Erjavec. Predsednik OZP Jožef Horvat (NSi) po koncu seje ni dajal izjav. Pojasnil je le, da so se dogovorili, da bo o vsebini pogovorov na seji OZP javnost obvestil premier.