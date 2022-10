Janša opozoril na pogoste grožnje pred parlamentom #video

Neznani avtor posnetka je v popoldanski urah na Trgu republike posnel štiri moške, ki so bili po naših informacijah stalni udeleženci petkovih kolesarskih protestov. Eden izmed njih je snemalcu dejal Smrt Janšizmu! in ga vprašal kaj mu ni jasno.

Pred @Drzavnizbor, pravkar.



Ni pa to prvič. Isti ljudje z rdečo zvezdo že mesece grozijo s smrtjo poslancem in volilcem @strankaSDS.



Kljub apelom na vodstvo DZ in prijavam @policija_si nihče ne ukrepa. pic.twitter.com/Tb47pkYInR