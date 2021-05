Janša o pozivih SD in LMŠ k protestom: postavljajo se izven zakona

Policija je v minulih dneh preko družbenih omrežij zasledila, da se v petek v Ljubljani pripravlja javni shod. Ti so sicer v tem času dovoljeni ob pogoju, da organizator shod prijavi oz. da ga naznani policiji oz. upravni enoti in da so na njih upoštevana priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je pojasnil inšpektor na Policijski upravi (PU) Ljubljana Boštjan Skrbinšek Javornik.

Petkov shod po njegovih besedah ni prijavljen, zato bo vzdrževanje reda na njem prevzela policija. Udeležence pa pozivajo, naj upoštevajo navodila policistov, obenem jih opominjajo, da je na shod prepovedano prinašati nevarne predmete, kot so palice, druga orodja ali orožje oz. pirotehniko. Območje bo v času varovanja videonadzorovano, obenem bo omejeno gibanje v okolici DZ in vlade. Podrobnosti aktivnosti policije Skrbinšek Javornik ni izdajal, saj načrtovanje varovanja še poteka.

Policija pričakuje, da se bo shoda udeležilo več ljudi, pozivajo pa jih, naj nanj ne vozijo otrok oz. da se v primeru kakšnih incidentov umaknejo in omogočijo delovanje policije. "Policija se zaveda pomena pravice do javnega zbiranja, pričakujemo pa, da bodo mnenje vsi izražali na dostojanstven in miren način," je še poudaril.

Inšpektorji protestnike prosijo naj spoštujejo ukrepe

Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata je dodala, da bodo na protestih sodelovali s policijo pri zagotavljanju spoštovanja predpisanih ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Vse udeležence prosijo, naj ravnajo odgovorno in da predpisane ukrepe spoštujejo.

"Pozivamo k doslednemu ohranjanju medosebne razdalje in k nošenju zaščitnih mask povsod, kjer razdalje ni mogoče ohranjati. Le dosledno spoštovanje vseh predpisov nam bo omogočilo miren shod in hkrati izhod iz epidemije," je še povedala Potza.

K protestom pozivata tudi stranki SD in LMŠ

Udeležbo na shodu so sicer poleg petkovih kolesarjev in sindikatov napovedali tudi študentje, upokojenci, okoljevarstvene organizacije, akademska sfera, glasbeniki in umetniki ter marginalizirane skupine. Podporo protestnikom so med drugim izrazili tudi Alternativna akademija, Forum za demokracijo, Gibanje za družbeno odgovornost in Odbor za pravično in solidarno družbo. Prav tako se protestnikom nameravajo pridružiti v strankah SD in LMŠ.

V SD vlado pozivajo, da spoštuje ustavno pravico do svobode izražanja, pravico do protesta in pravico do javnega zbiranja. Vse pristojne so pozvali naj se vzdržijo nasilja in represije. Ob tem premiera Janeza Janšo pozivajo k odstopu in takojšnjim predčasnim volitvam.

V LMŠ so danes zapisali, da je pravica do protestiranja ustavna kategorija, namenjena "temu, da ljudstvo z mirnim zbiranjem, s protestom pokaže oblasti, kdaj je dovolj". Dodali so, da je čas za vrnitev v normalnost in za predčasne volitve.

Janša: SD se postavlja izven zakona

Na poziv SD se je na Twitterju odzval premier Janša. Zapisal je, da stranka SD javno poziva h kršenju epidemioloških ukrepov v času epidemije koronavirusa in se tako postavlja izven zakona. Tako je doslej po njegovih navedbah v EU ravnala samo še nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (Afd). Hkrati se skupaj s Sindikatom vzgoje in izobraževanja (Sviz) proglaša za soorganizatorja širjenja covid-19.