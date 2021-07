Janša v gore odpeljal še enega visokega evropskega politika #foto

Janez Janša je preko družabnega omrežja Twitter objavil štiri fotografije, kako je z nekdanjim predsednikom Evropskega parlamenta Josep Borrellom izkoristil lepo vreme in opravil zahteven pohod do Kredarice pod Triglavom. Janša je tako po lanskem septembru, ko je na Triglav preko Triglavske severne stene odpeljal avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, na našo najvišjo goro peljal še enega vidnega evropskega politika.

Vzpon na Kredarico ni lahek zalogaj tudi za izkušenega planinca, zato je spodnja objava Janeza Janže še toliko bolj zanimiva, saj je pohod do Kredarice pod Triglavom opravil skupaj s 74-letnim Josepom Borrellom. "Čestitam Josep Borrell. Uspelo nam je. Odličen dosežek," je v objavi zapisal Janša.

Nekdanji predsednik Evropskega parlamenta in zunanji minister Španije ter trenutni visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko je pohod opravil s soprogo slovenskega predsednika vlade Urško Bačovnik Janša, ki je tako kot njen soprog in aktualni predsednik vlade velika ljubiteljica narave, gora in alpinizma.