Janša: Gre za čas velikega tveganja, v katerem bomo vsi skupaj plačali visoko ceno

Predsedniki republike, vlade, DZ in DS so današnje letno srečanje posvetili spopadanju z epidemijo bolezni covid-19. V tej luči so pozvali k čimprejšnji vzpostavitvi politične stabilnosti oziroma da bi se čim prej izkazalo, ali alternativa aktualni vladi res obstaja. Prav tako so se posvetili volilni zakonodaji in pripravam na predsedovanje Svetu EU, poroča STA.

Predsednik republike Borut Pahor je v izjavi za medije po srečanju poudaril, da je "sodelovanje edina pot, da krizo hitreje in uspešneje rešimo v prid vseh". Če kdo meni, da lahko postavi alternativo, mu po besedah predsednika republike tega ne sme nihče braniti. Če se bo to zgodilo, bo odgovornost prevzela alternativa, če je ne bo, pa se je prav s tem dejstvom treba soočiti in pogledati, ali bi bilo vendarle mogoče doseči dogovor o sodelovanju, da bi vlada uspešno dokončala spopadanje z epidemijo s cepljenjem.

Predsednik DZ in poslanec SMC Igor Zorčič je ob tem dejal, da močno dvomi o tem, da bi nekateri poslanci SMC prestopili v drugo koalicijo. "Vsi si želimo in promoviramo stabilnost v političnem prostoru. Verjamem, da ta miselnost prevladuje tudi med poslanci DZ, da bo vsak znal ugotoviti, kaj pomeni korak k večji stabilnosti in kaj je avantura," je povedal.

"Če bi boljša alternativa obstajala, potem verjetno ne bi bila puška v koruzi"

Foto: STA Ko sta bili SMC in DeSUS pripravljeni sestaviti mešano koalicijo, v kateri stranke različno gledajo na preteklost, a so za skupno dobro pripravljene sodelovati za sedanjost in prihodnost, sta preprečili tisto, kar želijo danes nekateri vzpostaviti, je dodal premier Janša. Gre za neki čas velikega tveganja, v katerem "bomo vsi skupaj plačali visoko ceno", poroča STA.

Vlaganje nezaupnice ni naloga vlade, je pa pravica tistega, ki misli, da lahko v tej sestavi DZ ponudi boljšo alternativo, je Janša odgovoril na vprašanje o morebitni vezavi zaupnice na imenovanje ministra za zdravje ali na sprejem sedmega protikoronskega paketa. "Če bi boljša alternativa obstajala, potem verjetno ne bi bila puška v koruzi," je pripomnil.

Predsednik DZ Alojz Kovšca je današnji posvet označil za iskrenega, pospremljen pa je bil tudi z zaskrbljenostjo zaradi novih okoliščin epidemije in odločnostjo, da jo s skupnimi močni premagamo.

Foto: STA