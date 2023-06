Janković ministru Levice in celotni vladi: Vsi smo si zapomnili, kaj ste rekli

Na Rakovi jelši je Ljubljana dobila 156 novih javnih najemnih stanovanj. Celoten projekt, za izvedbo katerega so gradbeno dovoljenje dobili leta 2019, zaključili pa so ga letos spomladi, je vreden 22,5 milijona evrov.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in ljubljanski župan Zoran Janković sta si ogledala novo sosesko. Foto: Ana Kovač

"Ena poglavitnih zavez aktualne vlade je vzpostavitev sistemov, ki bodo na temelju družbene solidarnosti priskrbeli osnovne življenjske dobrine za vse, ne glede na to, kje smo, od kod prihajamo in koliko imamo v denarnici. Dom razumem kot osnovo človekovo pravico, saj je to tisto, kar omogoča prihodnost in življenje, zato me zelo veseli, da sem danes tukaj ne samo na otvoritvi gradbene investicije, ampak tako rekoč na prazniku družbene solidarnosti," je ob odprtju soseske dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki prihaja iz vrst stranke Levica.

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Janković: Če bo republiški sklad "priden", bo kmalu dobil dovoljenje za gradnjo

"Mi ne govorimo danes o odprtju stanovanj, ampak o novih domovih za ljudi, ki so jih najbolj potrebni. Vesel sem, da ekipa pod vodstvom direktorja ljubljanskega stanovanjskega sklada Saša Rinka zelo dobro sodeluje tudi z republiškim stanovanjskim skladom, ki, če bo 'priden', bo kmalu dobil dovoljenje za gradnjo novih stanovanj v Podutiku. Velja pa sporočilo vladi in ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu, da smo si vsi zapomnili, da bo letos v Sloveniji pet tisoč stanovanj. Če jih od tega ne bo dva tisoč v Ljubljani, potem zgodba ne pije vode. Ampak vsak ima svoj pogled. Mi imamo potrebo po tri tisoč stanovanjih," je povedal Janković.

"Svojim prosilcem želimo zagotoviti topel, varen in trajen najem. Verjamem, da bo v tej soseski 156 najemnikov našlo svoj topli dom in da bodo uživali v bivanju," pa je izpostavil direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana Sašo Rink in dodal, da jim znatno primanjkuje sredstev, zato si ne zna predstavljati, kako bi brez pomoči republiškega stanovanjskega sklada sploh lahko v zadnjih letih karkoli zgradili.