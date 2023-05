Letos za javna najemna stanovanja 75 milijonov evrov

"Prva točka, ki smo se jo zavezali narediti, je zagotoviti zadosten znesek za gradnjo, tako da me veseli, da bo z letošnjim letom za gradnjo na voljo že 50 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost ter dodatno še 25,5 milijona evrov iz proračuna. V to smer bomo šli tudi v prihodnjih letih," je pred današnjim srečanjem s predstavniki občinskih stanovanjskih skladov in drugih organizacij s tega področja, ki so jih obiskali v preteklih mesecih, v Ljubljani dejal minister.

Na podlagi današnje razprave bodo tudi videli, kakšne spremembe v zakonodaji so potrebne, v drugi polovici leta nameravajo začeti pripravljati spremembe stanovanjskega zakona, "da bo delo na terenu potekalo še bolj tekoče".

Maljevac: Cilj ostaja pet tisoč stanovanj do 2026

"Naši načrti so jasni: do leta 2026 zagotoviti gradnjo čim več stanovanj, naš cilj je pet tisoč, od leta 2026 naprej pa sistem, ki bo deloval s sredstvi v višini sto milijonov evrov letno," je vladne zaveze navedel Maljevac.

Regijske stanovanjske organizacije so obiskali, ker jih je zanimalo, kakšno je stanje na terenu, da bi se seznanili z lokalnim dogajanjem. "Da lahko stanovanjsko politiko premaknemo naprej, bo potrebno sodelovanje vseh. Stanovanjski skladi so osnovna hrbtenica tega sistema," je dejal minister.

Prikrajšane vse generacije, zlasti pa mladi

Stanovanj primanjkuje praktično povsod. "Ob pomanjkanju stanovanjske politike zadnjih 30 let so bili stanovanjski skladi prepuščeni sami sebi in so reševali položaj najbolje, kot so lahko. Tako da smo za to, da ni še slabše, lahko hvaležni njim," je povedal minister.

Ugotovili so, da so prikrajšane vse generacije, pogosto so bili izpostavljeni mladi, ter tudi, da ni na voljo ustreznih podatkov o tem, kakšne so potrebe po posameznih skupinah ljudi in po regijah, kakšna bi bila sprejemljiva najemnina. "Vidimo samo podatke o tem, kdo se prijavi za neprofitno stanovanje, pa še to so razpisi izpred nekaj let, tudi ni nujno, da se vsi prijavijo," je pojasnil.

O javnih najemnih stanovanjih že lani

Julija lani je takratno ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbe o odobritvi sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj iz načrta za okrevanje in odpornost za 34 projektov, ki predvidevajo pridobitev skupno 1.036 javnih najemnih stanovanj. Skupna višina nepovratnih sredstev je takrat znašala 60 milijonov evrov.

Z evropskimi sredstvi naj bi bila v Podravski regiji zgrajena 404 stanovanja, v Obalno-Kraški 166, v Jugovzhodni Sloveniji 112, v Koroški regiji 101, v Savinjski 82, v Osrednjeslovenski 80, v Posavski 37, v Goriški 24, v Gorenjski 20 in v Primorsko-Notranjski regiji 10. Vsa stanovanja se bodo upravičencem oddajala prek javnih razpisov in po neprofitni najemnini, so napovedali na ministrstvu.

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Klemen Ploštajner je na seji pristojnega odbora DZ prejšnji teden povedal, da bo dodatnih 25,5 milijona evrov, predvidenih v rebalansu državnega proračuna za letos, namenjenih povečanju premoženja republiškega stanovanjskega sklada, od česar bo ta 24 milijonov evrov namenil sofinanciranju gradenj občinskih skladov.