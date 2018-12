Nadaljevanje sojenja Noviču: izvedenci ponovili že slišano

V današnjem nadaljevanju novega sojenja Milku Noviču zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika so pričali slovenski, hrvaški in nemška izvedenka za kemične sledi streljanja. Tako kot že v prvem sojenju slovenski vztraja, da Noviča delci, najdeni na njem, bremenijo, Hrvat in Nemka pa, da tega ne moreta zagotovo trditi.

Današnja pričanja so se vrtela okoli števila, velikosti, videza in sestave značilnih GSR delcev streljanja ter mest na Noviču, kjer so bili 23 ur po streljanju na Jamnika najdeni.

Obramba je sicer znova poskušala izločiti slovenskega izvedenca, nekdanjega direktorja Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) Franca Sabliča, ker da je pristranski in da je na sodišču lagal, da je imel NFL ustrezno akreditacijo za obdelavo GRS delcev streljanja in jo je dobil šele lani. A je sodni senat enako zahtevo obrambe zavrnil že na prvi obravnavi.

GSR delce našli na jakni, laseh in rokah

Sablič je naštel, koliko in kakšne GSR delce so našli na Novičevi jakni (to naj bi v letih pred Jamnikovim umorom nosil na strelišču, kjer je vadil), rokah in laseh, da so ugotovili, da so delci iste kemijske sestave, kot so jo našli v tulcu naboja, najdenega na kraju dogodka in na umorjenem. Glede možne kontaminacije - obramba je namreč že v prvem sojenju navajala, da si je Novič GRS delce iz žepov jakne prenesel na roke in nato na lase - pa je Sablič dejal, da to ni mogoče, češ da ti delci z rok izginejo že po nekaj urah.

Odvetnika Miho Kuniča, ki zastopa ženo umorjenega Jamnika kot oškodovanko, je zanimalo, kako so lahko kriminalistični tehniki na Novičevih rokah in laseh našli GRS delce, ko je šele čez 23 ur prostovoljno prišel na policijo, če z rok izginejo že v nekaj urah. Upokojeni izvedenec je dejal, da sicer dopušča možnost, da si je roke nekje kontaminiral.

Zakaj bi prostovoljno prišel na policijo v isti jakni, kot naj bi jo nosil v času umora?

Predsednika sodnega senata Zvjezdana Radonjiča je sicer zanimalo, ali se Sablič v svoji dolgoletni praksi spomni primera, da bi nekdo prostovoljno prišel na policijo v jakni, s katero bi pred tem nekoga umoril, in to 23 ur po domnevnem zločinu. Upokojeni izvedenec je sodniku odgovoril, da se česa podobnega ne spomni.

Hrvaški balistični in forenzični izvedenec Vojin Maštruko, ki je nastopil kot izvedena priča obrambe, je po dodatnem vpogledu v fotografije in poročilo o kemični sestavi vsakega posameznega delca ocenil, da delci, najdeni na rokah in jakni Milka Noviča, izhajajo iz istega tipa streliva, ki se uporablja tudi v znamki tulcev, kot je bila najdena na kraju streljanja. A je poudaril, da je večjih delcev, ki imajo večjo tudi dokazno vrednost, malo. Zato ni mogel z gotovostjo reči, ali so sledi streljanja z Noviča enake tistim v najdenih tulcih.

Foto: STA

Gre za delce, ki nastajajo pri streljanju, in ne pri zaviranju avtomobila

Prav tako po njegovih besedah ni dovolj razpoložljivih podatkov, da bi ocenil, ali delci, najdeni na Noviču, izhajajo iz streljanja ali iz tega, da je Novič jakno, na kateri so delce našli, leta pred umorom Jamnika nosil na strelišču, na katerem je vadil streljanje.

Je pa glede na z mikroskopom posnete fotografije delcev potrdil, da gre najverjetneje za delce, ki nastanejo pri streljanju, in ne za delce, ki bi nastali pri zaviranju avtomobilskih ploščic, kar je bila ena od tez iz prvega sojenja, s katero so v obrambi poskušali vzbuditi dvom o izvoru delcev. Delci iz streljanja so namreč zaobljeni, tisti, ki nastanejo pri zaviranju avtomobila, pa ostrih robov in z izrazitimi konicami.

Tudi nemška izvedenka Edith Gebhart, ki je v prvem sojenju na prošnjo sodišča med drugim analizirala ostanke streljanja z Novičevih las in plašča, je danes ponovila, da glede na najdene delce streljanja ne more z gotovostjo reči, ali so izvirali iz streljanja ali pa gre za delce, ki so posledica kontaminacije na strelišču. "Ostanki, ki so bili najdeni pri obdolženem, sovpadajo vsaj toliko, da ne morem izključiti, da ne bi izvirali iz kaznivega dejanja," je pojasnila.

Nadaljuje se januarja

Sodnik Radonjić je danes zastavil tudi načrt dela za prihodnje naroke. V januarju namerava opraviti zaslišanja vseh prič in tudi novega izvedenca za telekomunikacije, od katerega pričakujejo mnenje glede baznih postaj, ki so usodnega večera zaznale Novičev mobilni telefon.

Sodni senat bo moral med drugim še odločiti o predlogu Novičevega odvetnika Žige Podobnika, naj sodišče imenuje tudi izvedenca, ki bi izmeril čas, potreben, da nekdo prekolesari pot od Novičevega bloka do lokacije restavracije, kjer je 16. decembra 2014 okoli 19.30 pod streloma nekega kolesarja umrl Jamnik.

Odvetnik Kunič je sicer sodišču kot dokaz ob tem predložil, da je pred kratkim sam opravil to pot s kolesom in za 1,64 kilometra dolgo pot potreboval 5 minut in 45 sekund. Podoben test so že v prvem sojenju skupaj opravili sodišče, tožilstvo, obramba in policija. Tudi takrat so potrdili, da bi Novič za to pot potreboval okoli šest minut. A obramba bi rada, da bi se izmerilo še, koliko časa bi Novič potreboval, da bi se preoblekel in iz kolesarnice pripeljal kolo.

Sojenje se bo nadaljevalo 11. januarja.