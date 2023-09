Gospodarski subjekti, ki so utrpeli škodo v avgustovski ujmi, lahko še danes oddajo vlogo za državno pomoč za škodo na strojih, opremi in zalogah ter zaradi izpada prihodka. Po predhodni oceni je bilo škode v gospodarstvu za 318 milijonov evrov.

Po programu odprave posledic škode v gospodarstvu bodo lahko oškodovana podjetja prejela pomoč v višini do 60 odstotkov ocenjene škode, če so imela sredstva zavarovana, ali do 50 odstotkov ocenjene škode, če zavarovanja niso imela. Izplačilo zavarovalnine se bo odštelo pri izračunu višine dodeljenih sredstev, na svoji spletni strani pojasnjuje vlada.

S tem ukrepom je predvideno sofinanciranje nastale škode na strojih, opremi in zalogah ter škode zaradi izpada prihodka subjektom, ki zaradi posledic poplav v avgustu ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje. Škodo morajo dokazati s cenilnimi zapisniki za škodo na strojih, opremi in zalogah ter s potrdili pooblaščenih računovodij za izpad prihodka.

Pomoč tistim, ki so škodo utrpeli v eni od občin, ki so bile prizadete v ujmi

Ukrep je namenjen gospodarskim družbam, podjetnikom posameznikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter zavodom in zadrugam s sedežem v Sloveniji. Izjema so subjekti iz sektorja kmetijske proizvodnje ter iz sektorja ribištva in akvakulture.

Do pomoči po tem ukrepu so upravičeni subjekti, ki so škodo utrpeli v eni od občin, ki so bile prizadete v ujmi. Ni nujno, da imajo v tej občini tudi sedež ali poslovno enoto. Uprava za zaščito in reševanje po navedbah vlade še ni opredelila posameznih prizadetih občin, ampak zgolj regije skladno z regijskimi enotami uprave.

Kot potencialno prizadete opredeljuje občine na Dolenjskem, Gorenjskem, Koroškem, v osrednji Sloveniji, na Notranjskem, v Pomurju, Podravju, Posavju, na Severnem Primorskem, vzhodnem in zahodnem Štajerskem ter v Zasavju. Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete občine. Oškodovanci lahko pri svoji občini preverijo, ali šteje za prizadeto, pravi vlada.

Glede na predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki ga je minuli teden potrdila vlada, je škoda v gospodarstvu v avgustovski ujmi po predhodni oceni znašala 318 milijonov evrov.

Prizadeti subjekti so lahko do 1. septembra zaprosili za predplačilo državne pomoči v višini do 10 odstotkov ocenjene škode. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je takrat prejelo 777 vlog v skupni vrednosti več kot 350 milijonov evrov, a je, kot so pojasnili za STA, v nekaterih primerih prišlo do podvajanj, tako da je ocena škode omenjenih 318 milijonov evrov.