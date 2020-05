Izkoristite dopoldne, sončno bo #animacija

Dopoldne bo razmeroma sončno, nato pa se bo oblačnost od severa povečala. Popoldne in zvečer bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh agencije za okolje.

Ponoči se bo prehodno razjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bo v severovzhodnih krajih občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, so še zapisali.

V torek povečini sončno

V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Rahel dež na vzhodu bo čez dan ponehal. Pihal bo severni do severovzhodni veter.

V torek bo povečini sončno in nekoliko topleje.

Več sonca na Jadranu

V sosednjih pokrajinah bo prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bodo krajevne plohe. Več sonca bo ob severnem Jadranu, so še zapisali vremenoslovci.

