Izjemen uspeh: 20 tisoč obiskovalcev v treh dneh

Oglasno sporočilo

Celjski sejem postaja vse bolj prepoznaven kot najboljši in največji organizator sejmov pri nas in na širšem območju. S svojimi uspešnimi projekti, kakršen je bil pretekli konec tedna, ko so na sejmišču gostili pet marčnih sejmov, si uspešno utira pot med prepoznavne in močne sejemske organizatorje.

Marčni sejmi so privabili okoli 20 tisoč obiskovalcev, s čimer so se izpolnile najbolj optimistične napovedi in izjemen obisk, ki se ga je najbolj razveselilo več kot 300 razstavljavcev iz 12 držav. Njihove sejemske dvorane ponujajo najvišjo raven storitev, ki se lahko primerja z najboljšimi organizatorji sejmov v Evropi.

Celjski sejem je tako predstavil kar pet izvrstnih sejmov v istem terminu: Festival kave Slovenija, Altermed & GreenVita, Dnevi lovstva, Dnevi ribištva in ApiSlovenija. V treh dneh se je po sejemskih dvoranah zvrstilo več kot 130 dogodkov, prikazov in predavanj ter najrazličnejših tekmovanj.

Foto: CELJSKI SEJEM D.D.

Hkrati so na treh strokovnih sejmih - sejmi čebelarstva, lovstva in ribištva - vzporedno potekala strokovna srečanja, okrogle mize in predavanja, ki jih je Celjski sejem več kot uspešno pripravil v svojem Kongresnem centru Celje, kjer s svojimi najmodernejšimi kongresnimi dvoranami gosti srečanja na najvišji protokolarni ravni. Strokovnih srečanj se je namreč udeležilo kar nekaj tujih gostov in tudi predstavnikov slovenskih ministrstev.

Foto: CELJSKI SEJEM D.D.

Celjski sejem tako - s svojimi uspešnimi projekti - vse bolj postaja vodilno sejemsko podjetje v Sloveniji. V času sejemske sezonske vsak mesec pripravijo večje sejemske dogodke in vsi brez izjeme so z močno mednarodno udeležbo prepoznavnih podjetij, ki so pogosto glasnik inovacij, razvoja in podjetniškega povezovanja. Tako se tudi Celjski sejem vse bolj zaveda odgovornosti, ki jo nosi s svojim delom in poslanstvom, da so torej glas gospodarstva in inovacij.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Celjski sejem tako vse bolj uresničuje svojo trdno zavezo, da bodo tako njihovi razstavljavci kot obiskovalci uspešnejši in bolj optimistični, kot so bili pred udeležbo na njihovih sejemskih dogodkih. Uspešnejši, ker odpirajo poti novim spoznanjem, poslovnim stikom in priložnostim. Bolj optimistični, ker vsi, brez izjeme, odhajajo od njih s svežim navdihom in polni energije ter želje po povezovanju in razvijanju svojih idej.

Nov, velik sejemski dogodek bo že prihodnji mesec med 18. in 21. aprilom, ko Celjski sejem organizira izredno pomemben in odmeven ter največji sejemski dogodek na tem področju v tem delu Evrope - Mednarodni industrijski sejem in sejem Lestech.

Naročnik oglasnega sporočila je CELJSKI SEJEM D. D.