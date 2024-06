Izjemen spektakel na Gorenjskem – Ngen dnevi 2024

Ngen dnevi 2024, 14. in 15. junij 2024

V mesecu juniju se v Žirovnici zdaj že tradicionalno odvijajo Ngen dnevi. Letos so že tretjič zapored, obiščejo pa jih obiskovalci iz vse Slovenije. Ves konec tedna, v petek, 14. 6. 2024, in v soboto, 15. 6. 2024, boste lahko uživali ob naslednjih glasbenih zvezdah:

Foto: arhiv naročnika

14. junij 2024: Dejan Dogaja BAND in BIG FOOT MAMA V petek, 14. 6., bodo nastopili Dejan Dogaja BAND in BIG FOOT MAMA. VSTOP na dogodek je PROST, VIP-vstopnice pa si lahko zagotovite na tej povezavi. 15. junij 2024: Zvita Feltna in JELENA ROZGA V soboto, 15. 6., bodo nastopili Zvita Feltna in JELENA ROZGA. Vstopnice za ta dogodek si lahko zagotovite tukaj. Facebookova povezava do dogodka. Če boste ob dobri glasbi želeli razvajati še svoje brbončice, vas vabimo, da svojo mizo rezervirate tukaj.

Restavracija in Launge Bar Manu – prelepo vzdušje in odlična hrana

Restavracija Manu vam v oazi okusov ponuja a la carte meni, dnevna kosila in še veliko več. Vzdušje, ki očara, prijazno ekipo, ki poskrbi za dobro počutje, ter odlično postrežbo. Obiščite nas in dovolite, da vas popeljemo na kulinarično popotovanje, ki združuje okus ter nepozabne trenutke. Vaše zadovoljstvo je naša naloga. Foto: Bojan Puhek

Lounge Bar Manu streže tudi prave napolitanske pice izpod rok njihovih kuharjev. Dobrodošli v svet italijanske strasti. Uživate lahko v pravem napolitanskem kulinaričnem doživetju. Napolitanske pice so znane po svojem tankem, mehkem in zračnem testu. Vse sestavine, ki jih uporabljamo, so visoke kakovosti – sočna paradižnikova omaka in vrhunska bivolja mocarela vas bosta očarali že ob prvem ugrizu.

