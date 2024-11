Slovenija palestinskemu prebivalstvu, prizadetemu zaradi vojne v Gazi, namenja novo pomoč v obliki hrane in sanitetnih pripomočkov. V skladu z odločitvijo vlade je danes preko Jordanije z letalom odposlala tretji sveženj humanitarne pomoči, odkar je oktobra lani izbruhnila vojna med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Vlada je na seji pretekli teden potrdila, da bo Slovenija palestinskemu civilnemu prebivalstvu v Gazi preko Jordanije namenila nov, tretji sklop materialne pomoč, ki jo bosta zagotovila obrambno in zunanje ministrstvo.

Pomoč, ki je bila danes odpremljena z zavezniškim letalom C17, bo v Amanu prevzela jordanska humanitarna organizacija Jordan Hashemite Charity Organisation. Pošiljka obsega suhe dnevne obroke in sadno-žitne ploščice, pa tudi mleko v prahu in druge prehranske izdelke ter sanitetne pripomočke.

Nalaganje humanitarne pomoči na letalo sta si ogledala tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo (Mors) Damir Črnčec in generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

30 ton pomoči

Črnčec se je ob tej priložnosti zahvalil pripadnikom Slovenske vojske in upravi za zaščito in reševanje, ki so v rekordnem času opravili velikansko delo, so sporočili z Morsa.

Po besedah Behina so v logističnem centru v Rojah v zelo kratkem času pripravili kar 14 letalskih palet s skupaj 30 tonami pomoči.

Slovenija je od začetka vojne v Gazi oktobra lani palestinskemu prebivalstvu doslej dvakrat namenila materialno pomoč v obliki hrane in opreme za začasno namestitev, in sicer februarja in marca letos.