Iz inovacijskih predlogov in tehničnih izboljšav za več kot dva milijona evrov gospodarske koristi

V Skupini Talum so danes podelili priznanja sodelavkam in sodelavcem, ki so se v zadnjem letu najbolj izkazali na področju inovativnosti. Od 1. septembra 2020 do 31. avgusta letos so v Talumu zabeležili 1262 inovacijskih predlogov, ki jih je podalo 363 različnih predlagateljev. V zadnjem desetletju, odkar so v Talumu začeli sistematičen pristop in vztrajno spodbujanje inovativnega razmišljanja v tovarni, so Talumovci podali več kot devet tisoč predlogov, ki so prinesli več kot dva milijona evrov gospodarske koristi.

"Po napornem letu, ko smo se spopadali z zmanjšanim povpraševanjem in obvladovanjem procesov zaradi covida-19, se zdaj srečujemo z močnim povpraševanjem, veliko rastjo cen surovin in energije. V manj kot enem letu prehajamo iz ene skrajnosti v drugo. Dogajanje na trgu, v panogi in družbi potrjujejo moje nedavno razmišljanje, ko sem govoril, da so spremembe postale stalnica in stalnica prilagodljivost. Sposobnost hitrega, a hkrati preudarnega in učinkovitega spopadanja z nepredvidljivimi okoliščinami vključuje tudi spremembe na področju mišljenja, dela in obnašanja. Prilagodljivost ne pomeni zgolj tega, da se spremembam prilagajamo, ampak tudi da v njih aktivno sodelujemo, jih podpiramo in sooblikujemo. Vsemu navedenemu je skupno inoviranje, ki je nujno potrebno za nadaljnji razvoj," je v svojem nagovoru med drugim izpostavil predsednik uprave Taluma Marko Drobnič, ki ga veseli, da se po kriznem letu kolesje inovativnosti v Talumu vrti na še višjih obratih.

V Talumu so pred desetletjem nadgradili sistem redne inovativne dejavnosti, v okviru katerega lahko zaposleni podajajo inovacijske predloge skozi vso leto, in akcijo Upam si!, kjer vsako leto v spomladanskih mesecih zbirajo inovativne ideje na razpisano temo. Enkrat letno inovativne prispevke in dosežke nagradijo v okviru Dneva inovativnosti.

Na današnjem 10. Dnevu inovativnosti v Talumu so podelili priznanja trem sodelavcem za množično inoviranje, 21 za profesionalno inoviranje in sedmim za akcijo Upam si! 2021.

Upam si! 2021

V okviru natečaja Upam si! so letos v Talumu prejeli 61 predlogov z zelo raznolikih področij. Po besedah predsednika komisije in vodje strateškega razvoja v Talumu dr. Stanislava Koresa so bili nekateri predlogi zelo preprosti in že na prvi pogled nujni za izvedbo, nekateri pa so bili zelo konkretizirani in dodelani z uporabo elementov industrije 4.0.

Moto letošnjega natečaja je bil Začinimo inovativnost, v Talumu pa so za deset let inovativnosti "zakuhali" deset izzivov, ki so sodelavce nagovarjali k viharjenju možganov, vse z namenom, da zberejo ideje in dobre prakse, zaradi katerih bodo njihovi delovni procesi ter življenje v tovarni na vseh ravneh še bolj kakovostni.

Med 61 prejetimi predlogi je komisija soglasno izbrala pet najboljših, in sicer Identifikacija in digitalizacija sledljivosti kosov za laboratorijske analize do pripadajoče šarže in rezultatov analiz (Andrej Žumer in Dejan Lovrenčič), Uporaba črtne/QR-kode v eskalacijske namene: pravočasna ("just in time") oskrba delovnih mest in odprava procesnih motenj z digitalnim obveščanjem (Velimir Kokot), Prvi robot v proizvodnji anod (Emilijan Strgar), Orodjar redoljub (Sergej Hribernik in Kristijan Kovačec) ter predlog Talumova mobilna logistična aplikacija (Janez Vogrinec).

Trije nagrajenci za množično inovativno dejavnost

Množično inovativno dejavnost v Talumu spremljajo od 1. septembra preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta. V tem obdobju so obravnavali 1262 inovacijskih predlogov. Danes so nagradili tri sodelavce, ki so podali največ inovacijskih predlogov.

Najaktivnejši so bili David Lorber, vodja litja na nizkotlačnih livnih strojih, s 56 predlogi, Kristijan Gajser, vodja strojnega vzdrževanja v livarnah, z 41 predlogi in Danijel Pukl, vodja litja na nizkotlačnih livnih strojih, s 34 predlogi.

Profesionalna inovativna dejavnost

Na področju tehničnih izboljšav se lahko v Talumu znova pohvalijo z izjemnimi dosežki. Od decembra 2020 do konca avgusta 2021 so zabeležili devet tehničnih izboljšav, ki prinašajo skupaj 237.673 evrov letne gospodarske koristi. Nagradili so procesno inovacijo Tehnologija za avtomatsko 2D-ravnanje aluminijskih ulitkov večjih dimenzij (Tadej Dobrun, Matjaž Bukšek, Mitja Masten, Marko Planinšek, Simon Potočnik, Damjan Kovačič, Matjaž Rozman, Dejan Arnuš), ki je prejela bronasto priznanje za inovacije v Podravski regiji za leto 2021 na natečaju Štajerske gospodarske zbornice. Nagrajene tehnične izboljšave so še Livna robotska celica 4 strojev KM67 in KM68 – možnost ročnega litja pri okvari ali zaustavitvi robota (Alen Hertiš in Matjaž Škerget), Menjava žlebov lonca S6 – kolenski del žleba (Boris Toličič), Zamenjava izolativnega premaza (Branko Krajnc, Alojz Magdič in Tomi Eržen), Hitra spojka (Robert Marčič in Klavdija Fleišman), Varovala na ušesih vpetja batnice (Sebastjan Korošec), Krožno gospodarjenje s paletami v Skupini Talum (Aleksander Jagarinec in Haris Salihagić Hrenko), Izvedba betonskih stebrov na Riedhammerjevi peči (Branko Vogrinec) in Sanacija lukenj na mali steni Riedhammerjeve peči (Damir Vogrinec).

Desetletje sistematičnega spodbujanja inovativne dejavnosti

V Talumu pravijo, da je inovativnost v zadnjem desetletju postala začimba njihovega vsakdana. Tako kot začimbe dajejo jedem dušo, karakter in prepoznavnost, Talumovci s svojim delom in znanjem izdelkom in procesom dajejo vsakemu posebej svoj karakter. Od leta 2011, odkar so v tovarni začeli sistematično spremljati inovativno dejavnost, so zbrali 9179 koristnih predlogov. S 56 tehničnimi izboljšavami so izkazali za 2.076.109 evrov gospodarske koristi.

