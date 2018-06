Italijansko manjšino bo v DZ zastopal Žiža, madžarsko Horvath

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po delnih neuradnih izidih nedeljskih volitev bo italijansko narodno skupnost v DZ zastopal strokovni vodja izolske bolnišnice in izolski podžupan Felice Žiža. Predstavnik madžarske narodne skupnosti pa bo v prihodnjih štirih letih predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horvath.

Kot so za STA pojasnili na volilni komisiji 9. volilne enote, na območju katere volijo poslanca italijanske narodne skupnosti, je Žiža, ki bo v DZ nasledil dolgoletnega poslanca Roberta Battellija, po do sedaj preštetih glasovnicah prejel 44,78 odstotka glasov. Tako je premagal prvega moža Italijanske unije Maurizia Tremula, ki mu je na volitvah glas zaupalo 37,36 odstotka volivcev, in sodelavca v izolski italijanski samoupravni narodni skupnosti Bruna Orlanda, ki je prejel 17,85 odstotka glasov.

Horvath, ki v DZ prihaja kot naslednik Laszla Göncza, pa je po navedbah predstavnikov volilne komisije 10. volilne enote, na območju katere volijo poslanska madžarske manjšine, s 60,32 odstotka prejetimi glasovi dobil dvoboj z dolgoletno sodelavko v narodnostni poslanski pisarni Gabrielo Sobočan.

Izidi volitev poslancev narodnih manjšin so še delni in neuradni, že preštetim glasovnicam bodo dodali še glasovnice po pošti.