Poslanec DZ in član sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava Ferenc Horvath je danes sporočil, da je upravno sodišče ugodilo njegovi tožbi ter odpravilo ugotovitve KPK o njegovi nezdružljivosti funkcij. Kot je še dejal na novinarski konferenci v Lendavi, pričakuje javna opravičila in da predsednik KPK razmisli o odstopu.

Upravno sodišče je ugotovilo, da ni sporno, da Horvath opravlja funkcijo poslanca DZ in funkcijo člana sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti. Pritožba zoper sodbo ni dovoljena.

Horvath je sodbo na današnji novinarski konferenci v Lendavi opredelil kot precedenčno za druge podobne postopke ter izrazil upanje, da bo vplivala tudi na sodbe glede nezdružljivosti njegovih funkcij poslanca in zastopnika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Kot je še pojasnil, je upravno sodišče 3. junija v upravnem sporu, ki ga je sprožil zoper Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), tudi razsodilo, da se ugotovitve KPK glede nezdružljivosti funkcij odpravijo. Tožena stranka mora tožeči stranki v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti tudi stroške upravnega spora.

KPK bo na sodbo glede Horvathove nezdružljivosti funkcij vložila revizijo



Komisija za preprečevanje korupcije bo na sodbo upravnega sodišča glede nezdružljivosti funkcij poslanca DZ in člana sveta Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti Občine Lendava Ferenca Horvatha vložila revizijo. Če bo treba pa bodo kasneje predlagali tudi spremembo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so sporočili s KPK.