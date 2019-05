Poslanec Horvath še vedno opravlja obe funkciji

Horvath je odločitev sprejel na podlagi pridobljenih pravnih mnenj. Napovedal je, da bo storil vse, da bo to po pravni poti tudi dokazal.

Horvath je članom sveta sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) predlagal, da naj glasujejo o njegovi predsedniški funkciji v svetu, če menijo, da sta funkciji predsednika in poslanca nezdružljivi. Člani sveta niso bili za to, ampak so ga podprli praktično vsi, ki so razpravljali. Po njihovih besedah je uspešen predsednik in ima velike zasluge za razvoj manjšine.

"Ne velja za poslance državnega zbora"

V izjavi za javnost je Horvath povedal, da stališče KPK o nezdružljivosti funkcije poslanca in dejavnosti zastopanja druge osebe javnega prava, v tem primeru PMSNS, temelji na arbitrarni uporabi določil zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

"Predmetni zakon skladno z načelom subsidiarne uporabe ne velja za poslance državnega zbora, saj nezdružljivost poslanske funkcije ureja specialni zakon, tj. zakon o poslancih, ki prepovedi opravljanja funkcije poslanca za zastopanje pravne osebe javnega prava ne predvideva," je poudaril Horvath.

Po njegovem gre za uveljavljeno stališče pravnih strokovnjakov in tudi sodne prakse, o navedenem pa sta se po besedah Horvatha izrekla tudi inštitut za ustavno pravo ter upravno sodišče Republike Slovenije. Zaradi navedenega pozivu KPK ne bo sledil.

O tem je Horvath oziroma odvetniška družba, ki ga zastopa, obvestil tudi KPK.

Poslanec Horvath je deset mesecev po nastopu poslanske funkcije namreč še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, zato je KPK ugotovila, da Horvath krši določilo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, po katerem poklicni funkcionar ne sme biti zakoniti zastopnik osebe javnega prava.

KPK je Horvatha pozvala, da se mora v 15 dneh po prejemu opozorila odreči eni ali drugi funkciji. Foto: STA

KPK je zato DZ obvestila, da je poslala opozorilo poslancu o nezdružljivosti funkcij. Horvatha je pozvala, da mora v 15 dneh po prejemu opozorila odpraviti nezdružljivost in se odreči funkciji oz. opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti kot osebe javnega prava. Lahko pa nezdružljivost odpravi tudi tako, da se odreče opravljanju funkcije poslanca DZ.

KPK je pod drobnogled sicer vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena".

Prepozno prenehal voditi podjetje Minta

Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno.

Mandatno-volilna komisija DZ sicer v četrtek ni podprla predloga Levice za razširitev dnevnega reda s točko, pri kateri bi komisija presodila o razlogih za nezdružljivost funkcij Horvatha. Izid glasovanja je bil šest glasov za in deset proti.

Poleg Levice so bili za tudi v SMC, SAB in NSi. Zakonodajno-pravna služba je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horvathovega poslanskega mandata, za kar pa po njihovem mnenju ni pravne podlage.