Poslanec Horvath zavrača očitke o domnevni nezdružljivosti funkcij

Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath zavrača očitke v zvezi s hkratnim opravljanjem funkcije poslanca in direktorja družbe Minta, d. o. o. Kot poudarja Horvath, kot direktor ni imel nobenega dohodka in po mnenju pravnikov, s katerimi se je posvetoval, ni opravljal pridobitne dejavnosti, zato sta omenjeni funkciji združljivi.

Zakon o poslancih tudi v povezavi z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije po mnenju večine strank zelo jasno določa nezdružljivost funkcije poslanca z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Tako pričakujejo, da bo to vprašanje, ki se je odprlo po dilemi o položaju Ferenca Horvatha, obravnavala mandatno-volilna komisija državnega zbora (MVK).

Hršak: Komisija ne bo odločala o domnevni nezdružljivosti funkcij Horvatha

Predsednik MVK Ivan Hršak (DeSUS) je v sredo sporočil, da komisija ne bo odločala o domnevni nezdružljivosti funkcij Horvatha, saj da za to nima pristojnosti. V državnem zboru namreč po navedbah Hršaka ugotavljajo, da to področje ni dovolj jasno urejeno, zato bodo oblikovali delovno skupino, ki bo preučila možnosti za njegovo ureditev.

Horvath mnenje komisije spoštuje in ga jemlje kot njihovo uradno stališče. Hkrati je odločno zavrnil "vse očitke korupcije, obenem pa tudi zgolj možnost nastanka koruptivnega tveganja". Po njegovih trditvah v zvezi s položajem direktorja ni imel nobene pogodbe in iz tega naslova v vsem mandatu ni prejel nobenega izplačila, temveč je le opravljal delo zakonitega zastopnika in podpisnika dokumentov.

V izogib morebitnega dvoma je Horvath konec lanskega leta podal odstopno izjavo s funkcije direktorja družbe Minta. Foto: STA

Spomnil je tudi na določbo zakona o poslancih, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije, prav tako pa poslanec ne sme biti član nadzornega odbora gospodarske družbe.

Glede tega se je posvetoval s pravniki, ki po njegovih navedbah menijo, da sta funkciji združljivi, saj z družbo Minta ni imel nobene pogodbe in izplačila, prav tako pa iz akta o ustanoviti družbe izhaja, da je slednja neprofitna organizacija in deluje v splošno koristnem interesu.

Horvath konec lanskega leta podal odstopno izjavo s funkcije direktorja

To stališče je Horvath podkrepil s sodbo Višjega in delovnega sodišča, ki poudarja, da je treba pri ugotovitvi pridobitne dejavnosti poslanca, ki hkrati opravlja funkcijo direktorja gospodarske družbe, upoštevati pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Ta določa, kdaj se šteje, da je dejavnost zavezanca pridobitna. Pri tem se mora sodišče opredeliti tudi do navedb o tem, da direktor za svoje delo iz tega naslova ne prejema plačila, je pojasnil.

Po mnenju Horvatha je pomembno tudi načelno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je v povezavi s pojmom "opravljanje poklicne ali druge dejavnosti z namenom pridobivanja dohodka" opredelila, da je to opravljanje stalnih ali občasnih aktivnosti v gospodarskih ali negospodarskih dejavnostih, za katere oseba prejema plačilo.

Poslanec je še spomnil, da zakon o poslancih eksplicitno ne prepoveduje zastopstva v gospodarskih družbah, tako kot za člana nadzornega odbora. "Izhajajoč iz tega je sklepati, da zakonodajalec ni imel namena prepovedati opravljanja zastopništva v gospodarskih družbah, ampak zgolj pridobitne dejavnosti", je prepričan.

Kljub vsemu pa je, da bi se izognil morebitnemu dvomu, konec lanskega leta Horvath podal odstopno izjavo s funkcije direktorja, postopek imenovanja novega direktorja in vpis novega zastopnika pa pričakuje najpozneje na začetku aprila 2019.