Iščemo fantomske avtorje anonimke, ki jo je objavilo sodišče

Foto: STA

"Verjamem, da so tisti, ki so izjavo sodnikov o javnih nastopih Zvjezdana Radonjića dali v javnost, poskrbeli, da je s podpisi ustrezno dokumentirana," pravi predsednik vrhovnega sodišča Dušan Florjančič.

Okrožno sodišče v Ljubljani je na svoji spletni strani v začetku oktobra objavilo izjavo sodnikov kazenskega, specializiranega in preiskovalnega oddelka, s katero so se odzvali na medijske izjave okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića in ki naj bi jo, kot so zapisali na spletni strani, podpisalo 30 sodnikov navedenih oddelkov.

A ko odpremo izjavo, ugotovimo, da pod njo ni podpisan niti en sodnik. Postavlja se vprašanje, zakaj pod izjavo ni podpisanih vseh 30 sodnikov in zakaj se je sodišče sploh odločilo za objavo anonimne izjave.

Florjančič verjame, da so izjavo podpisali

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je na današnji novinarski konferenci poudaril, da gre za avtonomno izjavo sodnikov, za katero verjame, da so tisti, ki so jo dali v javnost, poskrbeli tudi za to, da je izjava s podpisi ustrezno dokumentirana. Na vprašanje, ali je objava nepodpisane izjave na spletni strani sodišča problematična z vidika njene verodostojnosti, pa je odgovoril:

"To je lahko problematično za medije. Verjamem, da so izjavo podpisali, sicer si ne predstavljam, zakaj bi jo dali v javnost."

Foto: STA

"Sodniki zavračajo navedbe o dvomu glede pristnosti izjave"

Na okrožnem sodišču pojasnjujejo, da je pobuda za izjavo, v kateri zanikajo ustrahovanja, pritiske in poskuse discipliniranja, o katerih je javno govori Radonjić, nastala na kolegiju sodnikov kazenskega, preiskovalnega in specializiranega oddelka.

"Na kolegiju se je oblikovala vsebina izjave, ki jo je podprla večina sodnikov omenjenih oddelkov. Sodniki, kot izhaja iz naslova izjave, so samostojno sprejeli odločitev za podajo skupne izjave, prav tako obliko in način objave, pri čemer izrecno zavračajo navedbe o dvomu glede pristnosti izjave," so zapisali in dodali, da je okrožno sodišče oziroma urad predsednika sodišča Marjana Pogačnika nudil le tehnično pomoč pri objavi izjave.

Foto: Planet TV

Pogačnik podpisane izjave nima

"Urad predsednika z omenjeno izjavo oziroma dokumentom ne razpolaga, prav tako ni posegal v vsebino izjave, saj gre za avtonomno delovanje sodnikov, ki so funkcionarji in je šlo za njihovo samoiniciativno delovanje, ker imajo pravico do svobodnega izražanja ter odločitve, kakšno vsebino želijo sporočiti javnosti," so še poudarili.

Radonjić od sodnega sveta zahteval, da zadevo razišče

"Sodnemu svetu sem pisal, da je to popolnoma nedopustno. Zahteval sem, da se zadeva razišče. Zadevo sem predal tudi odvetniku, s katerim sodelujem, da preveri, ali je to zakonito ali bi šlo lahko za elemente kakšne odgovornosti," nam je v zvezi z objavo anonimne izjave povedal sodnik Radonjić.

Na sodni svet smo se obrnili za pojasnila v zvezi s pismom anonimnih sodnikov. Njihove odgovore še čakamo.