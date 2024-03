Inšpekcija za okolje je družbi Steklarna Rogaška kot ugotovljenemu izvirnemu povzročitelju odpadka z odločbo naložila, da mora do 10. aprila letos s štirih lokacij na Koroškem odstraniti 358 kubičnih metrov odpadne sadre in predložiti dokazila o obdelavi. Steklarna se je na odločbo pritožila, so za STA pojasnili na inšpektoratu za okolje.

Koroški kmetje so pred približno dvema letoma v prepričanju, da gre za apno, s katerim sicer izboljšujejo kakovost kmetijskih zemljišč, od za zdaj uradno neznanih prevoznikov kupili in po svojih zemljiščih raztrosili s težkimi kovinami onesnaženo industrijsko sadro. Ob izbruhu afere so nekateri sadro še hranili na kupih, ki do danes niso bili odstranjeni.

Okoljska inšpekcija je najprej v letu 2022 odločbe za odstranitev kupov sadre naložila šestim zasebnikom, lastnikom zemljišč, kjer je bila sadra odložena. Razen enega so se takrat vsi pritožili.

Nato je drugostopenjski organ po pritožbah lastnikov zemljišč zadevo vrnil inšpektoratu v ponovni postopek z napotilom, da preveri in ugotovi izvirnega povzročitelja odpadkov.

Foto: PU Celje "Iz zbranih dokazov, dejstev, dokazil in zaslišanj v ugotovitvenem postopku smo zaključili, da je Steklarna Rogaška izvirna povzročiteljica odpadka – sadre, število odpadka 10 11 20, odložene na kmetijska zemljišča na Koroškem," so v zvezi s tem za STA pojasnili na inšpektoratu za okolje in energijo.

Steklarna Rogaška se je pritožila

Navedli so, da Steklarna Rogaška v času zaznavanja odlaganja sadre na kmetijska zemljišča na Koroškem ni izpolnjevala ali zagotovila pogojev za sadro kot stranski produkt, zato je bila sadra odpadek.

Rogaška steklarna, ki je v lasti finske skupine Fiskars, je tudi zadnja imetnica tega odpadka oziroma sadre, ker je ni oddala z evidenčnim listom zbiralcu, obdelovalcu odpadkov, ali trgovcu ali posredniku, ki sprejmeta odpadke v fizično posest. Zato ji je inšpekcija zaradi nenadzorovanega ravnanja z omenjenim odpadkom z odločbo naložila, da mora zagotoviti obdelavo in predložiti dokazila o obdelavi sadre, odložene na omenjenih zemljiščih.

Skupno je inšpekcija za okolje z odločbo, izdano 24. januarja letos, Steklarni Rogaška odredila, da mora do 10. aprila letos zagotoviti obdelavo in predložiti dokazila o obdelavi za 358 kubičnih metrov odpadne sadre, ki je na Viču v občini Dravograd ter na treh lokacijah v slovenjgraški občini, in sicer v katastrskih občinah Šmartno pri Slovenj Gradcu, Golavabuka in Dobrava.

Steklarna Rogaška se je na odločbo pritožila, so še navedli na inšpektoratu.

STA je vprašanja v zvezi s pritožbo naslovila tudi na družbo Steklarna Rogaška in na odgovore še čaka.

Foto: PU Celje Z zadevo se je sicer ukvarjalo več inšpektoratov oziroma institucij. Med drugim so kriminalisti Policijske uprave Celje preiskavo zaključili lani poleti, ko so sporočili, da so na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu podali kazensko ovadbo za osem kaznivih dejanj obremenjevanja in uničevanja okolja zoper pet fizičnih ter dve pravni osebi.