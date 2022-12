Iniciativa Glas ljudstva dan pred zdravniško stavko napoveduje stavko bolnikov

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je enodnevno opozorilno stavko napovedal za 11. januar. Med stavkovnimi zahtevami je ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerjih v zdravstvenih timih tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je enodnevno opozorilno stavko napovedal za 11. januar. Med stavkovnimi zahtevami je ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerjih v zdravstvenih timih tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki. Foto: STA

V civilni iniciativi Glas ljudstva za 10. januar, dan pred napovedano zdravniško stavko, napovedujejo veliko stavko bolnikov. V okviru stavke bodo v iniciativi predstavili zahteve, med njimi dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom, so sporočili.

Med njihovimi zahtevami so tudi prenehanje spodbujanja sočasnega dela zdravnikov v javnem in zasebnem sektorju ter ukinitev komercialnih zavarovanj, ki po njihovih navedbah omogočajo preskakovanje čakalnih vrst.

Prva stavka bolnikov v zgodovini Slovenije bo potekala na delovnih mestih, pred zdravstvenimi domovi v različnih krajih po Sloveniji, ob 17. uri pa se bodo zbrali tudi na Trgu republike v Ljubljani. Več o stavki bodo razkrili na novinarski konferenci 4. januarja.

"Čas je, da se v ospredje razprave o zdravstvenem sistemu postavi interese in pravice prebivalk in prebivalcev, torej bolnic in bolnikov," navajajo v iniciativi. Ob tem poudarjajo, da je slovenski javni zdravstveni sistem že desetletja plen različnih interesnih skupin, ki jim je skrb za bolnike "zadnja skrb", posledice pa da so očitne, že več kot 130 tisoč posameznikov namreč nima izbranega osebnega zdravnika.

Ob tem zdravstveni sistem poka po šivih, sredstva se vedno bolj pretakajo k zdravnikom - podjetnikom, s tem pa v smer privatizacije zdravstva, hkrati pa stavko napovedujejo zdravniki, ki so med najbolje plačanimi v državi, navaja iniciativa.

Odgovornost za nastale razmere

"Odgovornost za nastale razmere nosi kar nekaj preteklih vlad, a trenutna vlada je odgovorna za to, da ukrepa nemudoma in izpelje sistemske rešitve za ohranitev javnega zdravstva," so opozorili.

Ob tem vabijo k podpisu peticije, s katero želijo pomagati bolnikom brez izbranega osebnega zdravnika in jim ponuditi pravno pomoč. Skupaj s Pravno mrežo za varstvo demokracije pa napovedujejo vložitev tožbe v imenu oseb brez zdravnika.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides je enodnevno opozorilno stavko napovedal za 11. januar. Med stavkovnimi zahtevami je ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerjih v zdravstvenih timih tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki.