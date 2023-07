Incident v Slovenski Bistrici: Moški žalil smetarja in ga napadel

Dopoldne je v Slovenski Bistrici lastnik smetnjaka za biološke odpadke napadel voznika smetarskega vozila, ki je želel narediti zapisnik in fotografirati smetnjak, saj so bili v njem namesto bioloških mešani odpadki. Lastnik je smetarja žalil in ga nato fizično napadel, so sporočili iz Komunale Slovenska Bistrica, kjer "zavržen incident" obsojajo.

Okoli 11. ure dopoldne so zaposleni na Komunali Slovenska Bistrica izvajali redno pobiranje bioloških odpadkov na Ulici Pohorskega bataljona. Med pregledom posode za biološke odpadke je zaposleni ugotovil, da so v posodi namesto bioloških mešani odpadki, "kar je sicer pogost pojav na tem zbirnem mestu". "Sledil je postopek, ki je v takih primerih predpisan, in naš voznik je želel narediti zapisnik ter fotografirati nepravilno napolnjeno posodo," so sporočili iz komunale.

Zaposleni utrpel več poškodb

Ob tem je lastnik smetnjaka, ki ni pravilno ločil odpadkov, verbalno in fizično napadel zaposlenega. Ta je utrpel poškodbe roke. Po napadu se je voznik želel umakniti v vozilo, lastnik smetnjaka pa je z vso silo zaloputnil vrata vozila, s čimer je smetarja poškodoval še po nogi, so dogodek opisali na komunali.

Incident so na komunali prijavili pristojni policijski postaji, v podjetju pa zavračajo vsakršno obliko verbalnega ali fizičnega nasilja in imajo do nasilja ničelno toleranco, so zapisali. Poskrbeli bodo za ustrezne ukrepe, da bodo zagotovili varno delovno okolje za vse zaposlene.

"V primeru današnjega incidenta pa bomo uporabili vsa pravna sredstva, ki so nam na voljo, da zagotovimo, da bo storilec ustrezno odgovarjal za svoja dejanja," so še zapisali na Komunali Slovenska Bistrica.