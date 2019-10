"Imeti politične zapornike na tleh EU je sramota" #video

Danes se je prvič sestal v oktobru ustanovljeni odbor v podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji, čigar ustanovni člani so tudi nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan, filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, profesor na ljubljanski univerzi Rudi Rozman in nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl. Na srečanju so sprejeli izjavo v podporo obsojenim katalonskim voditeljem.

"Imeti politične zapornike na tleh Evropske unije je sramota. Nespremenljivo je, da so naši evropski sodržavljani kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne pravice," so poudarili na srečanju, ki se ga je udeležilo več kot štirideset članov, ki ne podpirajo sodbe španskega sodišča.

Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devetim od 12 katalonskih voditeljev, ki jim je sodilo zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije, dosodilo od devet do 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in zlorabe javnih sredstev.



Med obsojenimi je nekdanji predsednik katalonske vlade Oriol Junqueres. Dobil je najvišjo, 13-letno zaporno kazen. Nekdanja predsednica katalonskega parlamenta Carme Forcadell je bila obsojena na zaporno kazen v višini 11 let in pol. Vplivna vodja dveh civilnodružbenih gibanj, Jordi Cuixart in Jordi Sanchez, sta bila medtem obsojena na po devet let zapora.



Pet nekdanjih regionalnih ministrov je sodišče obsodilo na od deset let in pol do 12 let zapora. Med njimi je 55-letni Joaquim Forn, ki je bil v času referenduma katalonski notranji minister in ga je tudi dopustil. Poleg njega so zaporne kazni doletele še nekdanje ministre: 51-letnega Josepa Rulla, 48-letnega Raula Romevo, 60-letno Dolors Bassa in 53-letnega Jordija Turulla.

Sodba spodkopava temelje evropskega sistema

"Drakonske kazni, izrečene proti devetim demokratično izvoljenim katalonskim voditeljem, resno spodkopavajo temelje evropskega vrednostnega sistema. Svoboda izražanja, združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot enemu najširših in najbolj legitimnih demokratičnih forumov, so svoboščine, ki jim je špansko vrhovno sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v Evropski uniji," menijo v odboru.

Foto: STA

Nekdanji predsednik Milan Kučan je na srečanju opozoril, da je "zmotno prepričanje, da so grobe kršitve človekovih pravic z državnim nasiljem notranja zadeva države." Dodal je še, da so te pravice univerzalna vrednota, ki jih ščitijo deklaracija Združenih narodov in dokumenti EU, ter so nad notranjim pravom vsake posamezne države.

Foto: STA

Na srečanju so tako poudarili, da je krizo med Barcelono in Madridom mogoče rešiti le z odprtim dialogom, demokratičnimi političnimi sredstvi, razumom in odgovornostjo vpletenih strani. Opozorili so še, da je "molčati ob kršitvah deveterice obsojenih in drugih, ki jih sodno preganjajo zaradi sodelovanja na referendumu leta 2017, pomeni prevzemati odgovornost za njihovo usodo pa tudi rušenje evropskih demokratičnih načel."

V ponedeljek je španski premier Pedro Sanchez v odzivu na obsodbo dejal, da je čas, da Madrid in Barcelona obrneta novo stran v odnosih in pozval Katalonijo k dialogu, a hkrati je izpostavil, da "nihče ni nad zakonom,". S tovrstnimi besedami je zavrnil očitke zagovornikov katalonske neodvisnosti, ki trdijo, da gre pri sodbi devetih katalonskih voditeljev za politični proces.

"Na to nočemo in ne moremo pristati"

Pobudniki in ustanovni člani odbora so zato v luči tega sprejeli izjavo v podporo katalonskim političnim zapornikom. Izrazili so protest ob kršitvah demokratičnih pravic. Ob enem so izpostavili pričakovanje, da ne bodo tudi vlade, evropski parlament, institucije EU, komisija in evropski svet molčali o kršitvah pravic katalonskih zapornikov.

Foto: STA

Na srečanju je bil prisoten tudi Eric Hauck, delegat katalonske vlade za jugovzhodno Evropo. Nekdanji minister Ivo Vajgl pa je izpostavil, da bodo izjavo Obora poslali tudi vsem pristojnim predstavnikom v Republiki Sloveniji.

V Kataloniji splošna stavka

Zaradi preteklih dogodkov pa že več dni v Kataloniji poteka stavka. Na ulicah se je zbralo več tisoč ljudi, ki se ne strinjajo s sodbo vrhovnega sodišča. V današnji splošni stavki so podporniki katalonske neodvisnosti blokirali promet na dveh cestah, ki povezujeta Španijo in Francijo. Moten je tudi letalski promet.