Kučan in somišljeniki v podporo katalonskim političnim zapornikom

V Ljubljani je bila danes ustanovljena iniciativna skupina za oblikovanje Odbora v podporo katalonskim političnim v Španiji. V skupini so nekdanji predsednik republike Milan Kučan, filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar, profesor na ljubljanski univerzi Rudi Rizman in nekdanji zunanji minister Ivo Vajgl.

Člani iniciativne skupine so zaskrbljeni, ker španske oblasti že dve leti zadržujejo v priporu devet katalonskih civilnodružbenih in političnih voditeljev, je sporočila svetovalka bivšega predsednika Špela Furlan.

Špansko tožilstvo jih bremeni upora in zlorabe javnih sredstev v povezavi z referendumom o neodvisnosti Katalonije pred dvema letoma in za njih zahteva od 17 do 25 let zapora. Izrek sodb je mogoče pričakovati še ta mesec.

"Zaskrbljen sem, da v članici EU v zaporih sedijo ljudje samo zato, ker so omogočili in vodili miroljubno in demokratično izražanje pripadnikov svojega naroda o odprtih vprašanjih njegove prihodnosti," je poudaril Kučan. Zato pripravljajo ustanovitev odbora, ki bo skrbel, da "politični zaporniki v Španiji ne bodo pozabljeni in da v Evropi zaradi velikodržavnih interesov posameznih vplivnih držav ne bi dopustili omejevanja demokratičnih pravic", je dodal.