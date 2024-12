Zdravnik splošne medicine v Vuzenici Andrija Halužan, ki v svoji ordinaciji paciente sprejema že 53 let, je postal ime leta po izboru Vala 202. Pri 81 letih ostaja predan svojemu delu in vztraja, ker ni mlajših kolegov, ki bi ga nadomestili, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija. Ime leta so izbrali dobitniki nazivov ime meseca na Valu 202.

"Kritik sodobne, egoistične družbe trdno verjame, da pacienti niso krivi za stanje slovenskega zdravstva, in je zato eden od tistih, ki se stavki zdravnikov niso pridružili. V isti ambulanti družinske medicine v Vuzenici Halužan dela že od leta 1970," so v sporočilu za javnost zapisali na Radioteleviziji Slovenija (RTVS).

Ne stavka, saj pacienti niso nič krivi

V isti ambulanti družinske medicine v Vuzenici Halužan dela že od leta 1970. V zadnjih tednih so njegove izjave dosegle velik odmev, dobiva klice od vsepovsod, tudi neznanci se mu zahvaljujejo za pokončno držo. Halužan ne stavka, ker pravi, da pacienti niso krivi za stanje v zdravstvu. Opozarja tudi, da so medicinske sestre in drugo zdravstveno osebje premalo nagrajeni za svoj izjemen doprinos.

V pokoju vztrajal le en dan

Sam je v to okolje prišel iz Hrvaške skupaj z zaročenko. Za Vuzenico je menil, da bo njegova odskočna deska, a se je izkazalo drugače. Leta 2014 se je upokojil in v pokoju vztrajal en dan. 1. januarja. En dan pozneje pa je ponovno začel delati, ker ni bilo nobenega zdravnika, ki bi prišel v to ambulanto. Halužan delo še vedno opravlja po osemurnem delovniku. Opredeljenih ima 1.500 pacientov. Kljub temu da že presega zakonske normative, na vratih njegove ambulante še vedno piše, da sprejema nove paciente.

Projekt z dobrodelno noto

"Ime leta je dolgoročen projekt, ki iz tedna v teden, iz meseca v mesec prinaša zgodbe, ki nas navdušujejo in opominjajo na vrednote, kot so solidarnost, inovativnost in človečnost. Gre za osebe, ki ne samo, da izstopajo v znanosti, športu, umetnosti in na drugih področjih, temveč s svojim delom puščajo neizbrisen pečat v naši družbi. Hvaležni smo, da lahko skozi ta projekt delimo te navdihujoče zgodbe s širšo javnostjo," je ob tej priložnosti povedal odgovorni urednik Vala 202 Boštjan Reberšak.

V izbor za ime leta se je uvrstilo dvanajst kandidatov, ki so pred tem postali imena meseca po glasovanju poslušalcev. Ob Halužanu, ki je zaznamoval februar, so to še razvojna inženirka za področje ogrevanja v družbi Petrol Ljupka Vrteva (januar), najboljši slovenski smučarski skakalec Peter Prevc (marec), učiteljica v bolnišnični šoli Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS Soča v Ljubljani Tanja Babnik (april), predsednica sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Saša Matko (maj) in programski vodja jubilejnega, že 20. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru Tomaž Horvat (junij).

Ime julija je postala donatorka Nada Jaklič Košir, ki je v imenu svoje družine kliničnemu oddelku za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana podarila novo vozilo, avgusta judoistka Andreja Leški, ki je na olimpijskih igrah v Parizu postala olimpijska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov, septembra najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, oktobra specialistka ginekologije in porodništva Mateja Lasič, novembra vodja enote TeleKap Matija Zupan ter decembra dijak bežigrajske gimnazije Niko Habinc, ki je na 21. mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi v Bukarešti dosegel absolutno četrto mesto in bil drugi najboljši med Evropejci.

Projekt izbire imena tedna je tesno povezan s humanitarnim programom Botrstvo, ki že več kot desetletje poteka v sodelovanju med Valom 202 in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Svoj glas za posamezne kandidate poslušalci oddajajo prek SMS-sporočil, pri čemer vsak prispevek v višini enega evra pomaga socialno ogroženim otrokom. Botrstvo je preraslo v največji program pomoči otrokom v Sloveniji, saj je bilo ob pomoči Vala 202 za program Botrstvo do danes zbranih več kot 35 milijonov evrov.