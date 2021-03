Huda prometna nesreča na Štajerskem, umrla ena oseba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na glavni cesti Slovenska Bistrica–Ptuj v smeri Ptuja, nekaj sto metrov od odcepa za Pragersko, se je zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Ena oseba je bila v vozilu ukleščena in so jo odpeljali v bolnišnico, druga pa je v prometni nesreči umrla.