Preostala dva pogrešana rudarja Premogovnika Velenje, kjer je v ponedeljek zvečer prišlo do vdora mulja in vode, reševalne ekipe še vedno iščejo, so za STA danes povedali v rudniku. Tretjega so v ponedeljek našli mrtvega. Kot je dejal generalni direktor rudnika Marko Mavec, je malo možnosti, da bi rudarja preživela nesrečo.

Vzrok za nesrečo še ni znan. Po informacijah portala N1 je najmlajši ponesrečeni rudar star 23 let, najstarejši pa okoli 50 let. Vsi so izkušeni rudarji. Nesreča naj bi se zgodila takoj pri začetku rova, kjer se opravlja odkop.

Po besedah Mavca se je večina prisotnih rudarjev pravočasno umaknila na varno, trem pa to ni uspelo.

Reševalci so v jami, vzpostavili so zračenje, kar jim je omogočilo, da so lahko začeli z odkopavanjem mulja, čeprav je reševanje izjemno težavno, saj mulj in voda skupaj tvorita zelo trdo zmes.

Del jame se je porušil, akcija tvegana tudi za reševalce

Gre tudi za ročno odkopavanje, reševalne ekipe se morajo izmenjevati, s posebnimi dihalnimi aparati pa lahko rešujejo le po štiri ure naenkrat. Ker se je del jame porušil, je intervencija tvegana tudi za reševalce, poroča N1.

Rudarji in prizadeti svojci rudarjev pred Premogovnikom Velenje čakajo na informacije o poteku reševanja.

V Premogovnik Velenje danes prihaja tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je v ponedeljek zvečer na družbenem omrežju X zapisal, da ga je globoko pretresla vest o tragični smrti v premogovniku. Izrekel je iskreno sožalje družini in svojcem. "Moje misli so z vsemi, ki jih je ta tragedije prizadela. Reševalcem se iskreno zahvaljujem za trud in predanost, da delajo vse, kar je v njihovi moči, " je zapisal Golob.

V rudnik so že v ponedeljek zvečer prišli okoljski minister Bojan Kumer, ki je že napovedal, da bo država prevzela skrb za družine ponesrečenih rudarjev, notranji minister Boštjan Poklukar in v. d. generalne policije Damjan Petrič. Vsi trije so družini umrlega rudarja izrekli sožalje.