Hrvati po divjem lovu prijeli Slovenca, ki je tihotapil nezakonite migrante

Hrvaška policija je danes po večurnem intenzivnem iskanju na območju Huma v Istri aretirala 26-letnega slovenskega državljana, ki je tihotapil nezakonite migrante in napadel policista. Privedli so ga na policijsko postajo v Buzetu in zoper njega uvedli kriminalistično preiskavo.

Policijska patrulja je v petek popoldne hotela ustaviti vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, ki je vozilo proti Pazinu. Za vozilo so imeli informacije, da je morda povezano s tihotapljenjem ljudi, so danes sporočili z istrske policijske uprave.

Policist želel pobeg preprečiti s strelom v gume

Policisti so voznika poskušali ustaviti, a se ni zmenil za svetlobne in zvočne signale in je nadaljeval vožnjo z visoko hitrostjo. Ustavil se je šele pred kolono vozil, ki je nastala zaradi del na cesti. Takrat so iz avtomobila izstopile štiri osebe in pobegnile v bližnji gozd.

Ko se je policisti približal vozilu, je voznik zapeljal proti njemu in odpeljal po nasprotnem pasu. Policist mu je želel pobeg preprečiti s strelom v pnevmatike vozila, vendar neuspešno.

Vozilo so nato našli kilometer stran, voznika pa so aretirali danes okoli 11. ure na območju Huma.

Hrvati lani aretirali več kot 600 tihotapcev ljudi

Policisti so ponoči na območju Roča našli tudi migrante, ki so pobegnili iz avtomobila. Po dosedanjih ugotovitvah gre za nezakonite migrante iz Kosova.

Hrvaška policija je minulo leto aretirala več kot 600 tihotapcev ljudi, kar je za več kot sto odstotkov več kot leto prej.