Integracija držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo visoko na listi slovenske in hrvaške politike

Kot je uvodoma dejal slovenski gospodarski minister Anže Logar, je bila osrednja tema današnjega srečanja iskanje skupnih odgovorov na epidemijo covid-19. Potem ko so na Hrvaškem zabeležili naraščajoč trend okuženosti in glede na situacijo v okoliških državah, je Slovenija Hrvaško v začetku julija uvrstila na rumeni seznam. To pomeni, da lahko državljani Slovenije in tujci z urejenim prebivališčem v Sloveniji v državo iz Hrvaške vstopijo brez odrejene karantene, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z rdečega seznama. Drugi morajo v 14-dnevno karanteno, pri čemer velja več izjem. Slovenska policija od začetka preteklega tedna na vseh mejnih prehodih s Hrvaško izdaja odločbe o karanteni.

Logar je izpostavil, da je pred današnjim sestankom s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, govoril tudi z direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milanom Krekom. Povedal je, da ga veseli, da se krivulja okuženosti na posameznih področjih obrača navzdol. "Mislim, da morata Hrvaška in Slovenija še naprej tesno sodelovati ter sprejemati usklajene ukrepe za omejevanje epidemije med državama," je nato dejal Logar.

Izmenjala sta si nasvete ob predsedovanju Sveta Evropske unije

Glede na to, da je Hrvaška ravno v času epidemije prvič predsedovala Svetu Evropske unije, sta si ministra obeh držav izmenjala nasvete in izkušnje, saj bo Slovenija Svetu Evropske unije predsedovala v drugi polovici leta 2021. Logar je dejal, da se je Hrvaška izredni situaciji ob koronavirusni epidemiji dobro prilagodila, a je hkrati izrazil upanje, da bo za časa slovenskega predsedovanja stroka že izumila cepivo zoper to grožnjo.

Foto: STA

"V vsakem primeru pa slovenske priprave na predsedovanje prehajajo na intenzivnejšo fazo in v luči teh razmer pripravljamo več različnih scenarijev," je pojasnil minister Logar in dodal, da bo razvoj oziroma potek dogodkov v veliki meri odvisen od dostopnosti zdravila.

Iniciativa treh morij

Na današnjem srečanju sta Logar in Radman med drugim spregovorila tudi o iniciativi treh morij, katerih vrh se bo oktobra odvil v Talinu. "Hrvaškemu ministru sem predstavil poglede na sodelovanje Slovenije v tej iniciativi, hkrati pa tudi povprašal o projektih, ki jih Hrvaška namera v okviru omenjene iniciative izvesti," je poudaril Logar, ki je izrazil prepričanje, da je v tem delu Evropske unije še veliko možnosti za okrepitev sodelovanja.

Foto: STA

"Predstavil sem tudi prioritete slovenskega predsedstva. S hrvaškim ministrom sva izmenjala stališče tudi o pogajalskem procesu vključitve držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo," je povedal Logar. Kot je še pojasnil, imata s hrvaškim zunanjim ministrom podobne poglede na to vprašanje, ter ob tem izrazil prepričanje, da bosta Hrvaška in Slovenija v tem postopku glasovali za podobne rešitve oziroma bosta v pogajalskem pogledu sodelovali v iskanju odgovorov, ki bi države Zahodnega Balkana čim bolj konkretno usmerile na pot pridruževanja Evropski uniji. Podobno je dejal tudi hrvaški zunanji minister Radman, ki je nato še enkrat poudaril, da je integracija držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo visoko na listi prioritet obeh držav.