Hrvaški policist streljal ob meji s Slovenijo

Hrvaški policist je danes na območju Prilišića nedaleč maloobmejnega mejnega prehoda Žuniči pri Metliki streljal v tla, da bi se ubranil pred fizičnim napadom migranta iz Irana, je sporočila hrvaška policija. Kot so pojasnili, je do streljanja prišlo, ko je policist poskusil četverici moških preprečiti ilegalen vstop v Slovenijo.

Hrvaški policisti so opazili četverico migrantov pri nezakonitem prestopu meje iz Hrvaške v Slovenijo. Medtem ko sta dva moška že bila na ozemlju Slovenije, so hrvaški policisti preostala dva pozvali, naj se ustavita in se uležeta na tla.

Migranta sta ukaz zavrnila, eden od njiju pa je s kolom, ki ga je imel v roki, napadel policiste. Zato je eden od policistov streljal v tla, je poročal Večernji list na svoji spletni strani.

Migrant se je ustavil šele po drugem strelu

"Prvi strel migranta ni odvrnil od poskusa napada, ustavil se je šele po drugem strelu," je izjavo načelnika karlovške policijske uprave Josipa Čelića pri mejnem prehodu Prilišće-Žuniči povzel zagrebški časnik.

Čelić je dodal, da je policist upravičeno uporabil orožje in je streljal v tla, da bi prestrašil napadalca in se ubranil. Šef karlovške policije je ocenil, da gre za izjemen dogodek in ne za pravilo, ter dodal, da so hrvaški policisti izurjeni za vse izzive pri varovanju meje.

Kot dodaja časnik, je napadalec iranski državljan, ki je pod policijskim nadzorom. Njegovega kolega še iščejo. O incidentu poteka tudi kriminalistična preiskava.