Hrvaška ministrica ponovila stališče glede tožbe Slovenije

Hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić je danes v Bruslju ponovila stališče Zagreba, da vprašanje hrvaško-slovenske meje ni predmet evropskega pravnega reda in da Slovenija nima podlage za tožbo proti Hrvaški na Sodišču EU.

"Ni ne razloga in ne povoda za takšno tožbo. Sedaj tako kot vsi drugi čakamo, kaj bo rekla Evropska komisija, vendar ostaja dejstvo, da dvostransko vprašanje meje ni predmet pravnega reda in iz tega naslova ni nobene podlage za tožbo. Še enkrat pozivamo Slovenijo k dialogu, ker menimo, da je prek dialoga to vprašanje mogoče rešiti," je dejala ministrica v Bruslju, kjer se udeležuje zasedanja zunanjih ministrov EU.

Slovenija je v petek Evropski komisiji predala pismo v povezavi s tožbo proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama.

Ko Evropska komisija prejme pismo, posredovano na podlagi 259. člena lizbonske pogodbe, ima tri mesece časa za odziv. Komisija lahko sama sproži postopek proti Hrvaški, zgolj poda mnenje o primeru ali ne stori ničesar. Če komisija v treh mesecih ne bo ukrepala, bo Slovenija s postopki nadaljevala sama.

Odhajajoča vlada Mira Cerarja je sprejela tudi zavezo, da vlada v imenu Slovenije vloži tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU, če tega ne bo storila komisija in če bo Hrvaška še naprej zavračala implementacijo odločbe.