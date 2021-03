Hojsa zaradi parcele na Obali ne bodo preiskovali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pri nakupu gradbene parcele na Obali, ki jo je nekaj slovenskih fizičnih oseb kupilo od ruskega državljana, ni ugotovil razlogov za sum storitve kaznivega dejanja. Po neuradnih informacijah Dela gre za parcele v Kolombanu, ki sta jih med drugimi kupila notranji minister Aleš Hojs in žena nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča.

Na policiji so za Delo pojasnili, da NPU v predmetni zadevi ni ugotovil razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. O svojih ugotovitvah je NPU decembra obvestil specializirano državno tožilstvo. Kot navaja Delo, gre neuradno za nakup gradbene parcele v Kolombanu, ki jo je ruski državljan razdelil na več manjših delov ter te med drugim prodal ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in ženi nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča.

KPK ni ugotovila kršitev iz svojih pristojnosti

Postopek v zvezi s prodajo omenjene parcele je sicer že pred tem končala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). V KPK so ugotovili, da v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije, zato so postopek ustavili.

Parcele v Kolombanu je med drugim kupila žena nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča. Foto: STA

Revija Mladina je lani septembra poročala, da je koprska občina na javni dražbi leta 2017 prodala večjo gradbeno, a komunalno neopremljeno parcelo v Kolombanu podjetju Rjeckon Rusa Marata Idrisova. Občina je takoj za tem začela parcelo komunalno opremljati. Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim Popovičevi ženi in Hojsu. Če bi občina parcele najprej uredila in nato prodala, bi po izračunih časnika lahko dobila več kot milijon evrov namesto slabih 263 tisoč evrov brez DDV, piše STA.