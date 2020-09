Hojs: Možnosti policije tudi ob sprejemu novega zakona zelo omejene

Ministrstvo za zdravje je predlog zakona o nalezljivih boleznih v javno obravnavo posredovalo 21. avgusta, za pripombe in predloge nanj je čas še do konca meseca. Po predlogu necepljenih otrok ne bi bilo mogoče vključiti v javno financiran vrtec ter nekatere srednje in visoke šole ter fakultete. S predlogom novega zakona na novo urejajo tudi področje epidemiološkega spremljanja nalezljivih bolezni in okužb in opredeljujejo vrste karantene, navaja STA.

Doslej se je več pomislekov pojavilo v zvezi z 48. členom predloga zakona, ki dopušča še bolj zaostrene ukrepe v primeru, da z ostalimi širjenja nalezljivih bolezni ni mogoče zajeziti, med drugim možnost omejevanja zbiranja tudi na zasebnem prostoru.

Nekateri odloki neizvedljivi

Ob robu slovesnosti ob 30. obletnici sestanka akterjev nastanka manevrske strukture narodne zaščite na Pristavi nad Stično je te pomisleke danes komentiral tudi notranji minister Aleš Hojs, a obenem opomnil, da je zakonski predlog v pristojnosti ministrstva za zdravje.

Kot je dejal Hojs, že obstoječa zakonodaja dopušča, da policija lahko v izjemnih primerih vstopa tudi v zasebne prostore, denimo v primeru ogrožanja življenja. V času epidemije novega koronavirusa pa so tudi ugotovili, da so nekateri odloki, ki bi morali veljati tudi za zasebne prostore, neizvedljivi.

Notranji minister sicer verjame, da bo ministrstvo za zdravje oz. vlada upoštevala tehtne pripombe na zakon, nazadnje pa ga bo tako ali tako potrjeval DZ. "Kakšna bo končna vsebina tega zakona, odločajo poslanci," je dodal.

"Sprejem zakona ne bo pomenil nezakonitega dela policije"

Glede določb, ki v izjemnih okoliščinah dopuščajo prepustitev vozil ali prostorov za zdravstvene potrebe, pa je Hojs spomnil, da je bilo denimo v času osamosvajanja v nekaterih primeri potrebno tudi to. "Treba je bilo nekomu vzeti avtomobil, nekomu zapleniti kamion, zaradi zavarovanja naše samostojnosti, zaradi vdora agresorja," je spomnil.

Minister ocenjuje, da sprejem tega zakona nikakor ne bo pomenil nezakonitega dela policije, da bi policija brez razloga vdirala na zasebno lastnino ali plenila vozila. Takšne možnosti bodo po njegovem mnenju izjemno omejene in striktne.

Stanje na meji ocenjuje kot dramatično

Hojs je ob priložnosti pokomentiral tudi trenutne razmere na meji, kjer pristojni dnevno izdajo več sto, ob koncih tedna tudi 1000 ali več karantenskih odločb. Stanje je ocenil kot dramatično, so pa striktni ukrepi po njegovi oceni pripomogli k zajezitvi okužb. Nadeja se, da bo število novih okužb kmalu tudi začelo upadati.