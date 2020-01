Hladno bo, na otoplitev kaže za konec tedna

Pred nami je stabilno in sončno, a hladno vreme. Jutranje temperature bodo krepko pod lediščem, okoli ledišča bodo jutri in v torek tudi dnevne temperature. Nekoliko topleje kaže za konec tedna.

Danes bo precej jasno, le ponekod na Primorskem zjutraj in deloma dopoldne zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj bo lahko tu in tam po nižinah nekaj megle. Popoldne bo občasno več oblačnosti. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme z nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah.