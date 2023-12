Hekerji napadli prodajalca vozil v Sloveniji, ki posluje tudi z ministrstvom za obrambo

Holding Emil Frey pri nas združuje podjetja Autocommerce, Avto Triglav, AC-Mobil, Citroën Slovenija in Peugeot Slovenija. Tako kot pri HSE so napadalci uporabili izsiljevalski virus in se, kot piše portal, očitno odločili, da bodo del pridobljenih podatkov ponudili najboljšemu ponudniku.

Večja količina podatkov iz Slovenije, ki so jo hekerji pridobili pri napadu na Emil Frey, se je namreč prejšnji mesec po navedbah Necenzurirano znašla na "temnem spletu".

Neuradno naj bi se tam znašli podatki podjetja Autocommerce, ki ima v Sloveniji zastopstvo za blagovno znamko Mercedes. Hkrati je eden večjih dobaviteljev za ministrstvo za obrambo, s katerim je v zadnjem desetletju opravil za 15 milijonov evrov poslov. Med večjimi javnimi partnerji podjetja Autocommerce so še državna družba za avtoceste (Dars), Mestna občina Ljubljana (MOL), Ljubljanski potniški promet (LPP) in tudi ministrstvo za notranje zadeve.

Pri Emil Frey so potrdili le, da so bili tarča napada, podrobneje pa kraje podatkov niso komentirali. Skupina Emil Frey je bila tarča napadov že drugič. Prvič se je napad zgodil januarja lani, ko je bil švicarski prodajalec avtomobilov žrtev izsiljevalske skupine Hive. Ta naj bi od 1.500 žrtev v več kot 80 državah izsilila več kot sto milijonov dolarjev. Njene kriminalne posle so januarja letos zaustavili ameriško-nemški preiskovalci, ki so zasegli strežnike in onemogočili nadaljnje delovanje, še navaja portal.