Gorenjski policisti sestavili lestvico najbolj pijanih voznikov

Gorenjski policisti so se zaradi številnih voznikov, ki so za konec tedna pregloboko pogledali v kozarec, odločili, da sestavijo kar vikend lestvico najbolj pijanih voznikov.

Kranjski policisti so konec tedna obravnavali pet pijanih voznikov, jeseniški in škofjeloški policisti po dva, radovljiški in blejski policisti pa po enega pijanega voznika. Prvih pet najbolj pijanih voznikov čaka globa v višini 1.200 evrov, vknjižili pa so tudi 18 kazenskih točk.

Vikend lestvica pijanih voznikov:

1. 1,83 mg/l – Kranj

2. 0,91 mg/l – Kranj

3. 0,90 mg/l – Kranj

4. 0,88 mg/l – Jesenice

5. 0,78 mg/l – Škofja Loka

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je eden izmed uvrščenih na lestvico najprej v gostinskem lokalu na Jesenicah kršil javni red in mir, nato pa sedel za volan avtomobila in se odpeljal. Za njim so se zapodili policisti, ki so v preizkusu alkoholiziranosti izmerili 0,88 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Proti četrtouvrščenemu vodijo kar tri postopke

Policisti proti njemu vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve javnega reda. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bo obravnavan pred pristojnim okrajnim sodiščem, policisti pa preverjajo tudi elemente kršitve zakona o omejevanju porabe alkohola proti gostincu.

Kot so še sporočili gorenjski policisti, so v nekaj posameznih primerih vozniki pretiravali tudi pri hitrosti. V manj kot uri merjenja so prometni policisti na zgornjem delu gorenjske avtoceste pri omejitvi 110 kilometrov na uro izmerili štiri prehitre voznike, ki so vozili od 173 (najnižja) do 197 (najvišja hitrost) kilometrov na uro.